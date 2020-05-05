雲林縣長照探視比中央更嚴 家屬嘆：漠視人權

雲林縣府昨天宣布轄內住宿式機構內住民為高風險族群，採比中央更嚴格的防疫標準，因此長照機構禁止面訪，採視訊訪視的措施延長至5月30日，曾姓男子今天向本報投訴，母親去年腦中風癱瘓臥床，送入護理之家，無法言語，視訊時只能「乾瞪眼」，好不容易中央開放實名制探視，縣府卻與中央不同調，漠視家屬權益。

雲林縣府昨天指出，因母親節等節日將屆，不少機構及民眾反映，部分家屬將住民請假帶出用餐，機構無法掌握住民接觸風險，恐成防疫破口，可體會住民家屬的心情，但國際疫情仍未趨緩，且機構內為高風險長輩，為保護縣內機構住民健康安全，仍要延長禁令。

曾姓男子說，他在嘉義縣工作，才將臥床母親送入護理之家照護，因為防疫，從今年3月20日起無法探視，只能視訊，但媽媽無法言語，視訊只是對著手機「乾瞪眼」，好不容易中央自5月1日開放有條件式的探視，偏偏縣府昨天卻公告暫不開放，多次寫建議到縣府信箱，卻仍被漠視。

曾男說，縣府作法只是便宜行事，難道新冠肺炎只針對抵抗力弱的嗎？其實如果機構做好人員消毒及進出管控，保持安全距離，甚至可以穿上一般隔離衣，相信家屬都很願意配合。

他說，現在確診者並非都是老人家，大多是因為有旅遊史境外移入，其他本土病例也大多在都會區，雲林縣相對安全，不能因為母親節快到，就延長探視禁令，其實可以限制家屬不能帶出聚餐，只同意探視病控制人數，不要因噎廢食，「否則夜市、景點、老人會和老人食堂等，是否都要關閉？」

曾男感嘆，在護理之家的重症病患大多是無聲的一群人，每天臥床，好不容易可以由家屬探視時讓他透透氣，坐起來聽聽熟悉得家人聲音，不要漠視人權，其實如果可以家屬也想自己照顧，礙於現在都是雙薪家庭，萬般無奈才送到到機構，希望縣府可以考量焦急探視家人的心情。