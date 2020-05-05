台南151家KTV 33家不合格有這2大原因

近日傳出重大火災公安事件，台南市長黃偉哲認為攸關KTV等類似特定營業場所消防安全管理，南市消防局從上月27日到本月3日專案清查，共檢查151家，發現33家不合格、53家合格、65家檢查時現場未營業，主要是設備或防火管理不合格，會持續追蹤到改善為止。

台南市目前列管216家KTV，消防局長李明峯今在市政會議中指出，上月26日台北錢櫃發生大火之前，調查全市KTV，合格196家，不合格20家。上月27日到5月3日，消防局再次進行列管家數專案清查，調查151家，33家不合格，其中設備不合格有26家，防火管理不合格有2家，設備及防火管理不合格有5家。

黃偉哲表示，特種場所雖然平常有定期檢查，但遇到特殊事故的時候，更應隨時做臨時檢查，且檢查不能只有一兩次，應全面性，台南是六都最早宣布KTV實名制的城市，不論防疫還是防災都一樣重視，希望相關局處配合消防局推動消防安全檢查，保護市民也保護消防弟兄。

此外，台南市政府也展開特定行業聯合稽查，由經發局主導，包括警察局、都發局、地政局、衛生局、財稅局等，針對相關規定實施安檢，希望提供消費者一個安全可靠的消費環境。