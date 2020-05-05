降雨偏低台南水情轉黃燈 黃偉哲要求局處提節水方案

台南市水情燈號將在7日轉為黃燈減壓供水，台南市長黃偉哲今天在市政會議中，要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施，包括落實工業區用水回收、各機關停止使用自來水供應噴水池、行道樹澆灌及洗街等使用回收水，並在水資中心設置取水點供民眾自由取用。

台南市長黃偉哲表示，水情趨緊，即將進入黃燈階段減壓供水，因應新冠肺炎的防疫需求，衛生局、教育局等單位正常宣導洗手防疫，但節水不能停，防疫也不能等，如果能再配合水利局節水措施，各局處祭出更精進的節水方案，才能讓台南用水供水更有效率。

水利局長韓榮華表示，截至上月30日，因降雨偏低，導致水庫水量及河川流量偏低，烏山頭、曾文水庫有效蓄水量58677萬噸，目前蓄水量12890萬噸，蓄水率22%；南化水庫有效蓄水量9080萬噸，目前蓄水量2008萬噸，蓄水率22.1%。去年9月至今，累積降雨量為歷史同期6至7成，根據氣象局預報資料顯示，未來3個月雨量，5月正常至偏少，6、7月接近正常。

市府指出，工業用水會進行總量管制、落實工業區用水回收、工業節水部分仍維持節約用水5%；嘉南農田水利會加強灌溉管理，預計節省7000萬噸用水；停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水；學校持續盤點及節水抗旱硬體設備設置及汰換；行道樹澆灌、灑水、洗街等業務使用回收水，預計每月可節水約6800噸，消防栓檢查停止放水測試改外觀檢視，預計每月可節水約60噸；19口抗旱井整備公告，因應有需求的產業及廠商取水，預計每天可供水3萬噸；水利局平、官田、柳營及虎尾寮水資中心設置取水點開放供民眾自由取用。