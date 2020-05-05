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梅雨遲到？ 蘭潭仁義潭水庫剩2成多蓄水量民眾憂心水荒

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
梅雨遲到，目前是枯水期「最枯旱」的時期，嘉義縣仁義潭水庫底沙洲浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
梅雨遲到，目前是枯水期「最枯旱」的時期，嘉義縣仁義潭水庫底沙洲浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影

4月降雨少，梅雨還不來，連日高溫炎熱，大嘉義地區民生及工業用水源仁義潭、蘭潭水庫，水位直直落，南區水資源局官網水情資訊顯示，仁義潭、蘭潭聯合蓄水量896萬立方公尺，只占有效蓄水量的25.93%，加上防疫期長，需水量增加，引發民眾擔心水荒。

民眾這幾天到仁義潭、蘭潭運動，發現水庫水位很低，尤其仁義潭水庫底沙洲浮現，讓人憂心水情；南區水資源局副局長鄒漢貴說，雖梅雨比原預期遲到，但嘉義水情正常，民眾不必恐慌擔心，目前是枯水期「最枯旱」的時期，中央氣象局預報梅雨期本月中下旬報到。

仁義潭、蘭潭聯合蓄水量比例，雖然只剩2成多，但聯合調撥支援供水的由曾文水庫及烏山頭水庫，合計還有逾1億萬立方公尺水源，調撥支援嘉義地區民生及工業用水，現已進入汛期，一期稻作灌溉到本月底截止，屆時梅雨季到來，可供應民生及工業用水。

鄒漢貴說，嘉義目前水情仍正常，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量逾1億萬立方公尺，為莫拉克風災11年來第5高，蘭潭、仁義潭水庫蓄水量也是莫拉克風災11年來第6高，蓄水量如同往年一般。

南區水資源局完成所轄水庫防汛準備，面對即將到來的梅雨及颱風，透過水庫調節下游河川水量，降低豪大雨可能帶來的財產損失。另防疫期間，請民眾記得勤洗手，維持節約用水習慣，不需憂心生活及防疫用水問題。

梅雨遲到，目前是枯水期「最枯旱」的時期，嘉義縣仁義潭水庫底沙洲浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影
梅雨遲到，目前是枯水期「最枯旱」的時期，嘉義縣仁義潭水庫底沙洲浮現，讓人憂心水情。記者魯永明／攝影

水庫 梅雨 蘭潭

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