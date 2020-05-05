新化林場與阿里山蜂農攜手 150公頃桃花心木森林產蜜

林務局推動林下經濟，開放在森林冠層下經營森林副產物，中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，今年首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，5月進入開花期，在樹下放置176個蜂箱，第一次採收就有不錯的成果，蜂蜜清甜帶有蔗香味，希望建立成功模式，日後推廣至南部桃花心木造林地，增加農民多元收入。

中興大學新化林場轄區150公頃桃花心木造林地，為民國64年起栽植，現在已經成為茂密的森林，每年5月份桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，場方認為站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，有經濟利用更能發揮森林價值，規畫林下經濟試驗。

場長吳佾鴻指出，森林是一個安全的大環境，林下養蜂較不必擔心農藥問題，蜂蜜因而能在封蓋中、靜待蜜蜂振翅搧風，將蜂蜜中的水分降至20%以下，形成「天然濃縮封蓋蜜」，在國外屬高檔蜜，森林蜂蜜品質及價格都不會輸給常見的龍眼蜜、荔枝蜜等。採收的桃花心木蜜未來將在新化林場學生會館販售。