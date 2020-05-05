聽新聞
test
0:00 / 0:00
新化林場與阿里山蜂農攜手 150公頃桃花心木森林產蜜
林務局推動林下經濟，開放在森林冠層下經營森林副產物，中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，今年首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，5月進入開花期，在樹下放置176個蜂箱，第一次採收就有不錯的成果，蜂蜜清甜帶有蔗香味，希望建立成功模式，日後推廣至南部桃花心木造林地，增加農民多元收入。
中興大學新化林場轄區150公頃桃花心木造林地，為民國64年起栽植，現在已經成為茂密的森林，每年5月份桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，場方認為站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，有經濟利用更能發揮森林價值，規畫林下經濟試驗。
場長吳佾鴻指出，森林是一個安全的大環境，林下養蜂較不必擔心農藥問題，蜂蜜因而能在封蓋中、靜待蜜蜂振翅搧風，將蜂蜜中的水分降至20%以下，形成「天然濃縮封蓋蜜」，在國外屬高檔蜜，森林蜂蜜品質及價格都不會輸給常見的龍眼蜜、荔枝蜜等。採收的桃花心木蜜未來將在新化林場學生會館販售。
嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏表示，目前部落產銷班養蜂規模已達200蜂箱，開始有產值，部落有一大片森林，開發出多元的森林蜜，這次和中興大學新化林場合作，在廣大造林樹下試試看，讓蜜蜂很自然地採蜜，因都是原始林沒有人為的干擾，不必有農藥，第一次採收桃花心木蜜，非常清甜帶有甘蔗香，友善環境方式對部落產業是很好的，期待為部落產業帶入六級產業建立很好的模式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言