民進黨台南市黨部主委競爭 兩人互相提告超激烈

民進黨台南市黨部主委雙雄之爭，競爭激烈，繼市長派的潘新傳控告對手陳世輝涉及誹謗，陳世輝今天再指潘涉及買票，明天將前往地檢署控告潘新傳妨害投票，而潘陣營則回應，指陳世輝一再做不實指控，同時怪力亂神，讓人擔心其精神狀況，提醒對手要「放輕鬆」

日前潘新傳提告，指陳世輝多次在臉書上攻擊他，指他是黑金，但陳世輝又否認臉書是他的粉專，但支持潘新傳提告，認為正好可以釐清事實，並建議可以請市長黃偉哲出庭。

陳世輝今天再發出新聞稿，指控有市府員工最近以一票數千元的代價，幫潘新傳及其他全國黨代表與市代表候選人買票，而該名員工據悉是潘新傳介紹進入市府工作的，沒想到現在卻幫潘出面買票，他表示，明天將提出相關的證據，到地檢署按鈴控告潘新傳。

對此潘新傳團隊發言人蔡芳茹表示，陳世輝多次發表怪力亂神、荒誕怪謬的言論，同時多次指控對手卻又拿不出證據，讓人擔心其精神狀況，提醒陳世輝選舉雖然有壓力，但還是要放鬆心情，如果一再出現幻想囈語，建議應該前往身心科就診。