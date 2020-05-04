感謝醫檢師投入防疫 台南醫檢師公會拜訪奇美醫學中心

台南縣醫事檢驗師公會理事長奚明德下午4點與理監事、前理事長潘顯堂帶著賣場超商禮卷6萬元與30個蛋糕，立委賴惠員帶著台南六甲火鶴花協會的500朵火鶴，拜訪奇美醫學中心送給第一線新冠病毒檢測的醫檢師。奇美首席醫療副院長林宏榮、病理中心部長李健逢代表受贈。

奚明德等感謝奇美醫醫檢師在這次疫情中擔起國家級防疫檢驗重責大任，檢驗個案數量超過3300人次以上，部分個案甚至需要2次採檢。配合國家防疫時效，最快時間提供正確報告，備極辛勞。

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮表示：新冠肺炎病毒高傳染性，而採檢後的檢體又屬高度風險，為使檢驗中不讓病毒散播感染醫檢師及周遭環境，病毒核酸萃取過程醫檢師需全程穿著防護衣，日以繼夜檢測，能及時且正確檢驗出新冠病毒，釐清個案陰性或陽性。

院方表示，醫檢師除提供醫師臨床上讓病人獲得正確治療外，還有一項重大任務就是提供中央疫情指揮中心即時獲得正確感染人數，讓國人安心。這是一件非常專業、辛苦且危險的檢驗工作，只要在疫情沒有結束前，醫檢師們仍會不辭辛勞與危險，絕不遺漏每位新冠肺炎病毒帶原者，絕不讓國家防疫出現破口，所有參與醫檢師們成功且驕傲完成防疫檢驗重責。