快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

淹水遷村又不能群聚怎辦？ 雲林演練颱風汛期防疫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府透過直播視訊掌握災區情況並統一調度資源提供協助。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府透過直播視訊掌握災區情況並統一調度資源提供協助。記者蔡維斌／攝影

汛期將屆，但疫情未減緩，萬一淹水被迫要遷村怎麼辦？雲林縣府超前部署透過視訊和易遭風災侵襲的鄉鎮，展開「防疫又防災」的雙重兵推，以遷村又不能群聚的情況下，如何安置災民，既不近距接觸，又可讓撤離的災民，過正常沒有染疫疑慮的生活，演練過程逼真。

「各位阿伯、伯母請不要慌亂，跟著上車撤離....」虎尾鎮堀頭里長李萬壽因村落大水淹沒，馬上成立指揮中心，透過無線電和廣播系統組織動員社區防災志工，快速分組展開撤離災區居民，迫於疫情仍未緩和，里民無法群聚安置，指揮官馬上依事先安排的收容所，分批展開安置。

安置中心統一調度物資，讓災民生活無虞。記者蔡維斌／攝影
安置中心統一調度物資，讓災民生活無虞。記者蔡維斌／攝影

被撤村的災民井然有序進入安置中心。記者蔡維斌／攝影
被撤村的災民井然有序進入安置中心。記者蔡維斌／攝影

安置中心的災民用餐說話都保持安全距離。記者蔡維斌／攝影
安置中心的災民用餐說話都保持安全距離。記者蔡維斌／攝影

災民逐一接受消毒量體溫後再進入安置中心。記者蔡維斌／攝影
災民逐一接受消毒量體溫後再進入安置中心。記者蔡維斌／攝影

假設颱風帶來強暴雨，雲林縣府一級開設由縣長張麗善進入指揮中心，馬上啟動「分區線上視訊、直播系統」，快速掌握各鄉鎮撤離災民的情況，並快速提供必要資源與協助。張麗善說，提早準備未雨綢繆，防汛落實整備兼顧防疫超前部署，是這次跨鄉鎮演習最大目的。

張麗善說，縣府101年起推動水患自主防災社區，至去年已輔導18鄉鎮成立60處防災社區，並連續4年獲全國績優評鑑，年年獲表揚，成績亮眼，今年更增加東勢與二崙兩鄉納入，使全縣20鄉鎮市全部完成水患自主防災社區建置，預定增加到70處自主防災社區，讓各社區自主防災隨時可動員起來，降低災損。

張麗善說，目前疫情嚴重，若再加上風災侵襲，所帶來的雙重災害可想而知，今天分別由斗六、虎尾、麥寮、口湖同步視訊，由虎尾鎮堀頭里模擬演練社區自主防災SOＰ，災民撤至活動中心，逐一量體溫消毒，人與人安置後包括用餐、交談均相隔1公尺以上，遇發燒不適者馬上進行後送醫檢，同時以直播視訊把安置景象傳回指揮中心，隨時調度，安排更安全完善的安置生活。

母親節將屆，虎尾鎮長丁學忠還到安置中心獻花，災難見溫馨，讓災民揪感心。

雲林縣長表揚社區自主防災有功和績優人員。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長表揚社區自主防災有功和績優人員。記者蔡維斌／攝影

母親節將至，虎尾鎮長丁學忠也到安置中心送花給母親們，讓大家深感窩心。記者蔡維斌／攝影
母親節將至，虎尾鎮長丁學忠也到安置中心送花給母親們，讓大家深感窩心。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情 直播

延伸閱讀

六房媽今過爐首度不遶境 專車接送媽祖神尊到紅壇

新冠肺炎疫情趨緩 張麗善：視疫情逐步解除中央禁令

巡視市場防疫 張麗善幫阿伯戴口罩

張麗善親為買菜阿伯掛口罩 爭取供應攤商5萬多片口罩

相關新聞

基地台與校區僅一牆之隔 民雄農工憂心影響師生健康

嘉義大學民雄校區內4月25日開始施作5G基地台，解決校內師生多年來通訊訊號不好問題，但與基地台僅一牆之隔的嘉義縣民雄農工...

疫情衝擊火鶴 黃偉哲建議母親節父親節與情人節都送花

台南市國際蘭展因新冠肺炎延期，花卉產業疫情衝擊受損，台南市政府規畫「遍地開花」增加業者收益，推出「台南市校園花卉教育推廣...

影／台南後壁農地鉻汙染政府漠視？ 黃偉哲：依法善後

台南後壁玉米田遭質疑重金屬汙染多年，時代力量立委陳椒華與環團要求「應立刻劃設成汙染管制區」，指控政府未對受鉻金屬汙染的台...

台中議會「順時中」限入100人 藍綠議員要求官員全列席

議會第3屆第3次定期會今天舉行大會，防疫措施加嚴，議員席與官員席加上透明隔板，因「順時中」室內限制100人，市議會安排一...

影／長照機構解除探視封鎖？ 黃偉哲：漸進開放

中央與各縣市提高防疫警戒，下令護理之家、養護中心等住宿型長照機構禁止家屬自由探視，隨著疫情趨緩、多日零確診，許多家屬要求...

南科考古館 台南市民免費到10月底

台南市公有場館與場地，除了學校與社區活動中心外，至今都未封閉，仍照常營運，其中國立台灣史前博物館南科考古館去年10月19日開館後，供台南市民憑證免費入場，優惠活動直到4月底，館方也考量疫情趨緩，決議延到10月底，希望市民把握機會，探索先人在這塊土地的生活點滴。

古坑咖啡防蟲 發放3千個誘捕器

全台咖啡產地近年飽受咖啡果小蠹危害，雲林縣古坑鄉咖啡樹栽種面積有100多公頃，目前正值咖啡開花期，古坑鄉農會爭取農委會補助，本月6日將發3千個誘捕器給40名農民防治果小蠹，預計防治面積可達8公頃，希望能及時防治蟲害。

嘉市獎勵奏功 廢電池、廢資訊物回收大增

嘉義市府環保局去年推動廢資訊物品及國小電池兌換專案活動後，今年1到3月廢資訊物品回收量，比去年同期成長51％、廢電池回收量成長39%，回收量大幅躍進，今年專案持續推動，希望提升市民「垃圾全分類」觀念。

嘉縣162乙線 打造8.9公里遊藝綠廊

嘉義縣道162乙線「遊藝綠廊打造工程」，全程約8.9公里，工程範圍涵蓋大林鎮至民雄鄉，縣府希望提升都市綠化覆蓋率外，還將透過工程分流交通，減少車禍發生，目前工程進度73％，預計今年7月底可完工，促進觀光及地方產業發展。

堅持古法釀醬油 創台南老味道

台南市新化區在地品牌「東成醬油」，是異鄉遊子懷念的台南老味道，總經理鄭旭峰說，東成醬油成立超過一甲子，迄今堅持90歲父親創辦人鄭登奇的精神，以傳統古法釀造醬油，在新冠肺炎疫情下，業績逆勢成長。

康乃馨價跌 嘉市府買3萬株送媽媽

嘉義市是全國第2大康乃馨產地，今年受疫情影響各地母親節活動減少，連帶使康乃馨需求量大減，往年5月初每株花價可到10元，今年1株僅5元，市府向市農會花卉產銷班購買3萬4千株康乃馨，將發給全市國小六年級學童送給母親，希望幫花農度過難關。

「台江水日」資深引水員 單騎往返台江烏山頭水庫致意

每年5月第一個星期日為「台江水日」，今年因新冠肺炎疫情影響，暫緩往年團體騎乘會師，改為在地愛鄉護水接力行動─為環境走1公...

熱門新聞

3日東部外海5.9地震傳災情 成功鎮12骨灰甕毀損

發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

桃市5.5萬弱勢加發生活補助 8292萬入帳應急

泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。