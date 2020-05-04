淹水遷村又不能群聚怎辦？ 雲林演練颱風汛期防疫

汛期將屆，但疫情未減緩，萬一淹水被迫要遷村怎麼辦？雲林縣府超前部署透過視訊和易遭風災侵襲的鄉鎮，展開「防疫又防災」的雙重兵推，以遷村又不能群聚的情況下，如何安置災民，既不近距接觸，又可讓撤離的災民，過正常沒有染疫疑慮的生活，演練過程逼真。

「各位阿伯、伯母請不要慌亂，跟著上車撤離....」虎尾鎮堀頭里長李萬壽因村落大水淹沒，馬上成立指揮中心，透過無線電和廣播系統組織動員社區防災志工，快速分組展開撤離災區居民，迫於疫情仍未緩和，里民無法群聚安置，指揮官馬上依事先安排的收容所，分批展開安置。

安置中心統一調度物資，讓災民生活無虞。記者蔡維斌／攝影

被撤村的災民井然有序進入安置中心。記者蔡維斌／攝影

安置中心的災民用餐說話都保持安全距離。記者蔡維斌／攝影

災民逐一接受消毒量體溫後再進入安置中心。記者蔡維斌／攝影

假設颱風帶來強暴雨，雲林縣府一級開設由縣長張麗善進入指揮中心，馬上啟動「分區線上視訊、直播系統」，快速掌握各鄉鎮撤離災民的情況，並快速提供必要資源與協助。張麗善說，提早準備未雨綢繆，防汛落實整備兼顧防疫超前部署，是這次跨鄉鎮演習最大目的。

張麗善說，縣府101年起推動水患自主防災社區，至去年已輔導18鄉鎮成立60處防災社區，並連續4年獲全國績優評鑑，年年獲表揚，成績亮眼，今年更增加東勢與二崙兩鄉納入，使全縣20鄉鎮市全部完成水患自主防災社區建置，預定增加到70處自主防災社區，讓各社區自主防災隨時可動員起來，降低災損。

張麗善說，目前疫情嚴重，若再加上風災侵襲，所帶來的雙重災害可想而知，今天分別由斗六、虎尾、麥寮、口湖同步視訊，由虎尾鎮堀頭里模擬演練社區自主防災SOＰ，災民撤至活動中心，逐一量體溫消毒，人與人安置後包括用餐、交談均相隔1公尺以上，遇發燒不適者馬上進行後送醫檢，同時以直播視訊把安置景象傳回指揮中心，隨時調度，安排更安全完善的安置生活。

母親節將屆，虎尾鎮長丁學忠還到安置中心獻花，災難見溫馨，讓災民揪感心。

雲林縣長表揚社區自主防災有功和績優人員。記者蔡維斌／攝影