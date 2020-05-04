基地台與校區僅一牆之隔 民雄農工憂心影響師生健康

嘉義大學民雄校區內4月25日開始施作5G基地台，解決校內師生多年來通訊訊號不好問題，但與基地台僅一牆之隔的嘉義縣民雄農工擔心，基地台與民雄農工全校區皆距離不到1公里，其電磁波長期下來恐影響校內師生健康，期望基地台能不蓋，明日將舉行校務會議討論如何處理此問題。

嘉義大學主任秘書吳思敬表示，10多年前就常有學生及家長反應民雄校區的通訊訊號不好，2005年曾與多家電信業者、民雄農工、嘉義大學校長等現場會勘，2019年10月通過中華電信及NCC評估核准建基地台，今年4月開始動工。

吳思敬表示，面對民雄農工的疑慮，日前已發文請中華電信等業者舉辦說明會，以專業角度向民眾說明，如最後決定不蓋或遷址，校方將尊重並秉公處理。

民雄農工表示，嘉義大學民雄校區的基地台合法但有爭議，根據電信法第32條規定，高中職以下學校內不可興建基地台，但此基地台與民雄農工只一牆之隔，與機械科、電機科專業教室僅75公尺，最遠也僅300公尺，等同全校區皆在基地台輻射範圍內，校方希望此基地台能不蓋，否則也僅是影響大小的差別而已。