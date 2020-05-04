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基地台與校區僅一牆之隔 民雄農工憂心影響師生健康

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工的機械科、電機科專業教室僅75公尺。記者陳玫伶／攝影
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工的機械科、電機科專業教室僅75公尺。記者陳玫伶／攝影

嘉義大學民雄校區內4月25日開始施作5G基地台，解決校內師生多年來通訊訊號不好問題，但與基地台僅一牆之隔的嘉義縣民雄農工擔心，基地台與民雄農工全校區皆距離不到1公里，其電磁波長期下來恐影響校內師生健康，期望基地台能不蓋，明日將舉行校務會議討論如何處理此問題。

義大學主任秘書吳思敬表示，10多年前就常有學生及家長反應民雄校區的通訊訊號不好，2005年曾與多家電信業者、民雄農工、嘉義大學校長等現場會勘，2019年10月通過中華電信及NCC評估核准建基地台，今年4月開始動工。

吳思敬表示，面對民雄農工的疑慮，日前已發文請中華電信等業者舉辦說明會，以專業角度向民眾說明，如最後決定不蓋或遷址，校方將尊重並秉公處理。

民雄農工表示，嘉義大學民雄校區的基地台合法但有爭議，根據電信法第32條規定，高中職以下學校內不可興建基地台，但此基地台與民雄農工只一牆之隔，與機械科、電機科專業教室僅75公尺，最遠也僅300公尺，等同全校區皆在基地台輻射範圍內，校方希望此基地台能不蓋，否則也僅是影響大小的差別而已。

民雄農工表示，學校老師發現此基地台後，曾開無人機前往查看，發現是只會蓋在高速公路旁的超大型5G基地台，但興建前嘉義大學未與民農及附近居民討論，有研究指出，小白鼠每天暴露在最大功率的電磁波下1小時，長期下來壽命減短，學校師生每天約10小時暴露在電磁波下，其影響令人擔憂。

嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工的園藝科實習農場僅差10公尺。記者陳玫伶／攝影
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工的園藝科實習農場僅差10公尺。記者陳玫伶／攝影
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台輻射範圍涵蓋全民雄農工。圖／民雄農工提供
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台輻射範圍涵蓋全民雄農工。圖／民雄農工提供
嘉義縣民雄農工擔心嘉義大學民雄校區興建的基地台將影響校內師生身體健康，日前簽署抗議聯署書。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工擔心嘉義大學民雄校區興建的基地台將影響校內師生身體健康，日前簽署抗議聯署書。記者陳玫伶／攝影
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工全校區最遠距離僅300公尺。圖／民雄農工提供
嘉義大學民雄校區日前興建的基地台與隔壁民雄農工全校區最遠距離僅300公尺。圖／民雄農工提供

基地台 嘉義 義大

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