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布袋沙灘又見小虎鯨死亡 專家初判集體擱淺

中央社 / 嘉義縣4日電

嘉義縣布袋鎮沙灘日前發現6隻小虎鯨擱淺，今天在布袋第三漁港附近沙洲又有一隻小虎鯨死亡，成大海洋生物研究中心研判，這隻小虎鯨與先前死亡的是同一族群，死因可能是溺水

海巡署中部分署第四岸巡隊上午10時30分接獲漁民通報，布袋第三漁港附近沙洲有一隻鯨豚擱淺，已無生命跡象。岸巡隊通報國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文到場協助處理。

王浩文表示，現地解剖後發現肺部有白色泡沫，初步研判小虎鯨是溺水死亡，確切死因尚待進一步檢驗。

王浩文表示，死亡小虎鯨體長約220公分、寬約80公分，研判應與5月1日在布袋好美里沙灘擱淺的小虎鯨為同一族群，實施檢體採樣後已就地掩埋。

據生物多樣性資料庫顯示，小虎鯨成體體長範圍為2.1至2.6公尺，軀體前半較後半粗壯。成體體重為110至170公斤，具有淺灰色的W型紋，體色以灰色、藍灰色或灰褐色為主，身上可能帶有疤痕；大部分個體具深色披肩，即身體背面的區域較體側或腹面深，呈現棕灰色或深灰色；腹部有被深溝一分為二的大面積白斑。

溺水 沙灘 海巡署

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