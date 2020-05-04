疫情衝擊火鶴 黃偉哲建議母親節父親節與情人節都送花

台南市國際蘭展因新冠肺炎延期，花卉產業疫情衝擊受損，台南市政府規畫「遍地開花」增加業者收益，推出「台南市校園花卉教育推廣計畫」今天在六甲國中啟動，全市國中小將辦80場次、2400學生參加的花藝課程。市長黃偉哲說，「火鶴是吉祥的花， 可以百搭在母親節、父親節與情人節送花」。

這項「推廣計畫」今天到6月30日聘專業花藝講師到台南32所學校，帶領學生學習花卉品種、生長習性、養護方法與插花用具的使用，實際動手「完成一份屬於自己的花藝作品」。

黃偉哲表示，台南不僅是文化古都、美食之都、博物館之都、古蹟之都，更是全台灣花卉產業非常興盛的花卉之都，希望藉由連結在地特色花卉，讓賞花之美融入教育之中，「花」揮創「藝」拓展學生藝文學習新視野，也讓學生養成愛花、惜花的習慣以及涵養。

他說，台南火鶴花產量全台第一，今以六甲在地火鶴花之美為核心主軸，結合台南蝴蝶蘭、洋桔梗等特色花卉來校園推廣，相信花卉教育接力賽能為學生帶來豐富的美感生活體驗。

黃偉哲說，母親節快到了，我們也要行銷台南最好的、也是最吉祥的花卉，就是火鶴花，因為火鶴台語叫做「呼賀」，我們希望媽媽呼賀，也希望父親節的時候爸爸呼賀，也希望情人節時情人呼賀，更希望台灣所有人呼賀，所以火鶴花是非常非常強的一個花語，我們也希望說，不僅讓火鶴除了產銷市場中，希望深植人心、深入教育，所以積極推動這個花卉教育，能夠把火鶴、洋結梗還有蘭花都能夠植入花卉教育。

他說，火鶴銷日本大概5百多萬株，完全在台灣消費2300萬人平均是5個人就要一株，這其實當然是高難度的，當然盡量減輕花農損失及減輕花農更新成本而已，這部分最重要還是市場力量，政府的力量只能解決一部分問題而已。