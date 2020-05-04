又有小虎鯨擱淺死亡 疑與1日布袋好美里案同族
中部分署第四岸巡隊布袋中安檢所昨天上午獲報，嘉義縣布袋航道附近發現5隻小虎鯨在航道水域悠游，但上午10點30分有漁民發現，第三漁港外沙洲一隻小虎鯨擱淺已無生命跡象，經現場解剖初步研判為溺水死亡，詳細死因待驗。
第四岸巡隊表示，10點30分漁民發現有體長約220公分、寬約80公分鯨豚擱淺，經現場研判應與1日好美里擱淺的小虎鯨是同一族群，請國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文與相關單位現場解剖，發現小虎鯨肺部有白色泡沫，研判為溺水死亡，屍體檢體採樣後就地掩埋。
好美里沙灘6隻小虎鯨本月1日集體死亡後，第四岸巡隊要求轄內同仁加強注意海岸有無小虎鯨群出沒，也請在地漁民幫忙注意小虎鯨的動態，昨天上午接獲通報即派員前往查看。
第四岸巡隊表示，維護海洋生態環境是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了讓後代子孫有更豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物，更應積極愛護我們生活的環境，如民眾有遇到類似案件，可撥打海巡署118免費報案專線。
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