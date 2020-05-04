影／台南後壁農地鉻汙染政府漠視？ 黃偉哲：依法善後

台南市新化區在地品牌「東成醬油」，是異鄉遊子懷念的台南老味道，總經理鄭旭峰說，東成醬油成立超過一甲子，迄今堅持90歲父親創辦人鄭登奇的精神，以傳統古法釀造醬油，在新冠肺炎疫情下，業績逆勢成長。

2020-05-03 23:24