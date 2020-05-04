影／台南後壁農地鉻汙染政府漠視？ 黃偉哲：依法善後
台南後壁玉米田遭質疑重金屬汙染多年，時代力量立委陳椒華與環團要求「應立刻劃設成汙染管制區」，指控政府未對受鉻金屬汙染的台南後壁玉米田做徹底重金屬檢測，並質疑政府機關之間互相推責。台南市長黃偉哲今天表示，市政府一直關注也有在處理，政府要依法行政，「設汙染管制區」不是誰說了算，法律怎麼規定就照法律規定來做。
黃偉哲強調，後壁遭傾倒爐渣的時候，並沒有相關的廢棄物清理法來規範，因而當時沒有違法的問題，但是「確實不應該存在」，希望當初傾倒的人能夠清理。他說，市政府已公告當地休耕列管，不可能會有所謂汙染疑慮的作物生產，消費者民眾可以放心。
中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰連日說明農地遭汙染狀況，控訴政府漠視汙染，相關單位涉瀆職，質疑「這裡面是不是有圖利的行為？」台南市環保局表示，當地地表水數值經比對地面水體分類及水質標準，「水質無異常情形」；爐碴石粒經事業廢棄物毒性特性溶出程序後，數據皆低於有害事業廢棄物認定標準。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言