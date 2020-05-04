台中議會「順時中」限入100人 藍綠議員要求官員全列席

議會第3屆第3次定期會今天舉行大會，防疫措施加嚴，議員席與官員席加上透明隔板，因「順時中」室內限制100人，市議會安排一半的官員必須在議場外待命備詢。今天進行正式議程前，官員應否全部列席引發討論，議長張清照表示，會後政黨協商，再決定是否調整。

議會在這次定期會加嚴防疫措施，官員席僅市長與一位副市長，另有15位官員列席，由市府視天議員決定入場官員，其他14位則在官員等候室待命，被質詢時再進議場。記者席與議員助理也管制，保持議場內100人。

民進黨議員指出，目前全台已21天沒有本土病例，集會應適度解禁，相關的管制措施後，可以動態、適度的透明。今天議場約80人，應可動態調整。要求至少官員應全部都進場。