影／長照機構解除探視封鎖？ 黃偉哲：漸進開放

中央與各縣市提高防疫警戒，下令護理之家、養護中心等住宿型長照機構禁止家屬自由探視，隨著疫情趨緩、多日零確診，許多家屬要求解封聲浪不斷。台南市長黃偉哲上午表示，解封並不是無條件、無差別齊頭式開放，而是漸進式的依個別狀況來逐步開放；台南市會在遵照中央疾情指揮中心的要求 ，確保市民安全狀況下逐步有條件開放。

黃偉哲說，他相信親情和防疫是可以並存的，但是在目前全球疫情都還沒有普遍趨於穩定的時候，他建議還是不要特別勉強頻繁去探視，他相信家屬應該可以諒解。

黃偉哲表示，因為全國只有極少數縣市沒有確診案例，所以多數縣市都是「順時鐘 」，依照中央的規定來處理，長照機構住民各個狀況不同，每次探視人數與時間都有一定限制， 即使是有行動能力的住民，也都有會客的相關規定，希望民眾家屬都能夠遵守。