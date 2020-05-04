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嘉市獎勵奏功 廢電池、廢資訊物回收大增

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
嘉義市環保局去年國小電池兌換專案活動後，回收廢電池的成效大幅提高。 圖／嘉義市環保局提供
嘉義市環保局去年國小電池兌換專案活動後，回收廢電池的成效大幅提高。 圖／嘉義市環保局提供

嘉義市府環保局去年推動廢資訊物品及國小電池兌換專案活動後，今年1到3月廢資訊物品回收量，比去年同期成長51％、廢電池回收量成長39%，回收量大幅躍進，今年專案持續推動，希望提升市民「垃圾全分類」觀念。

市政府環保局指出，許多民眾的廢資訊物品如筆電、平板和鍵盤等，不堪使用後，不知能回收便隨意棄置，造成面板和電子零件產生有毒物質，汙染環境，因此推動專案鼓勵回收。

環保局指出，民眾可拿廢資訊物品到燦坤和大賣場「買新換舊」，或是給清潔隊和民間廠商回收，都能免費拿到便利商店100元的兌換卡。

乾電池及鈕扣電池等廢電池，因體積小且含有害物質，總是被民眾誤丟進垃圾車，因此希望從小扎根回收觀念，只要國小學童拿廢電池來回收，就可換鉛筆和文具組。

環保局指出，另外廢玻璃容器回收也成長33%，主因是廢玻璃價格低，個體業者及回收商回收意願低，清潔隊擔心民眾亂丟，造成廢玻璃成為積髒水的容器，持續鼓勵民眾和業者送廢玻璃來回收，讓回收率提高。

市府環保局去年獲環保署頒發「資源回收率提升獎」，今年希望提高資源回收率，規畫「投幣式洗衣精補充機」、「減塑商圈或環保夜市」和「引進環保餐具租賃產業」等，結合產業降低民眾使用一次性產品機會。

資源回收 垃圾車 餐具 電池

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