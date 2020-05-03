快訊

男子51連假東北角爬山受困兩晚 跟著山羌足跡幸運脫困

4官兵檢疫內發病 磐石艦346人全數明日上午再度採檢

「台江水日」資深引水員單騎往返台江烏山頭水庫致意

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
今天是「台江水日」，資深引水人吳茂成今下午單騎往返台江至烏山頭水庫，向八田與一塑像致敬。 圖／吳茂成提供
今天是「台江水日」，資深引水人吳茂成今下午單騎往返台江至烏山頭水庫，向八田與一塑像致敬。 圖／吳茂成提供

每年5月第一個星期日為「台江水日」，今年因新冠肺炎疫情影響，暫緩往年團體騎乘會師，改為在地愛鄉護水接力行動─為環境走1公里路。資深引水人吳茂成今下午單騎，往返台江至烏山頭水庫，持續這長達14年台江水日行動。

14年前，小台江河流讀書會發起愛鄉護水行動，訂每年5月第一個星期日為「台江水日」，當天更聯合社大台江分校、長榮大學、南藝大、長安國小等學校社群，沿著嘉南大圳圳道，鐵馬溯源烏山頭水庫，向烏山頭水庫建造者日籍技師八田與一獻花致敬。

今年改變為上述愛鄉護水接力行動，強調每位公民都可成為在地愛鄉護水走路發起人，在住家學校或工作地點附近水圳河堤、嘉南平原任何一處皆可。完成1公里（以上）走路行動，然後在台江流域學習社群臉書打卡，也可上傳沿途環境問題或是風景照片，文末點名三位好友接力完成，散播更多愛鄉護水種子。

吳茂成說，將會在疫情趨緩後，再邀請台江流域學校及南藝大、長榮大學等社群代表，再一起前往烏山頭水庫，向八田與一及殉工碑前獻花，共同反思嘉南大圳開圳100年，強調愛鄉護水重要性。

台江 水庫 疫情

延伸閱讀

列五一連假警示 烏山頭水庫每2小時實施車輛及人潮觀測

台南人潮示警熱點最多 觀光局澄清

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

友善熟齡膝關節，台南鋪好「無障礙」慢旅行

相關新聞

康乃馨受疫情衝擊價格跌 嘉義市府向花農購買3萬多株

嘉義市是全國第2大康乃馨產地，今年受疫情影響，各地活動大量減少，康乃馨需求大減，價格因而大跌，市府向嘉義市農會花卉產銷班...

六房媽今過爐首度不遶境 專車接送媽祖神尊到紅壇

每年過爐遶境超過十萬人參加的雲林縣六房媽祖過爐盛會，今年因應新冠肺炎疫情，取消遶境活動，今天過爐儀式如期進行，儀式簡化莊...

嘉義市廢電池、廢資訊物回收量大漲 原來有這些獎勵

嘉義市因是都會型城市，許多人會使用3C產品，市府環保局去年推動廢資訊物品及國小電池兌換專案活動後，今年1到3月廢資訊物品...

新冠肺炎疫情趨緩 張麗善：視疫情逐步解除中央禁令

新冠肺炎疫情趨緩，新北明天起漸進開放封閉的公有場地或場館，而各縣市各項管制措施也受全民關注。雲林縣長張麗善今天也提到，未...

南科考古館台南市民免費入場 延長至10月底

位於南科園區的台灣史前博物館南科考古館，台南市民憑證免費入場優惠，將延長至10月底，館方籲請台南市民把握機會，前來探索先...

警察故事／延續父親DNA 做外國人法律橋梁

台南市警六分局外事巡官許儷馨，父親許得雄也是警察，她約9年前受到父親鼓勵從警，因處理外籍人士涉案案件，需要將艱澀的法律用語，以淺顯易懂的方式翻譯成英文，期許自己在「司法通譯」領域再精進。許儷馨說，她喜歡當警察，也會傳承父親「一日為警察，終身為警察」的精神，延續「正義的DNA」。

媽媽當自強 創「捲捲燒」育2兒

嘉義家扶中心昨天舉辦自強母親表揚活動，嘉市長黃敏惠、縣長翁章梁都穿起圍裙親自下廚，一起試作自強媽媽羅季涵自創的「捲捲燒」，得知她每天開早餐車賣捲捲燒，撫養2個兒子長大，黃敏惠稱讚她是「勇媽中的勇媽」。台南關廟區的模範母親表揚，遵照疫情指揮中心禁止室內百人聚會要求，表揚採分流授獎，15位獲獎媽媽在家人陪伴下戴口罩盛裝出席。

她們都是勇媽中的勇媽！黃敏惠、翁章梁下廚學做捲捲燒

嘉義家扶中心今天舉辦自強母親表揚活動，嘉義市丶縣長黃敏惠、翁章梁都穿起圍裙親自下廚，一起試作自強媽媽羅季涵自創的「捲捲燒...

疫情緩和了？雲林各景點出來玩的人多了3、4成

雲林幾處警示區的景點，今天的人都比昨天多，平均都多了三到四成，主要因學生考完試，許多家長利用好天氣帶著孩子出遊，尤其空曠...

影／1968嘉市城隍廟周邊黃燈人潮略多？攤商：黑白講

五一連假連2天中午，1968 APP都將嘉義市城隍廟東市場周邊，顯示人潮略多黃燈，但城隍廟周邊市場攤販直言「黒白講」，市...

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3803232?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

老饕回「嘉」吃飯 先來一碗 皇帝湯

嘉義市民國路有家「楊記」麵館，店面不大，但強調「無味素之家」，出名的「皇帝湯」及「皇后湯」，以真材實材熬煮高湯，加上麵食、水餃、雞湯，吸引不少老饕跑來享受健康美食。

熱門新聞

澳旅遊回日返台確診網罵翻 案430真實身分揭露

墾丁景點1968全亮綠燈 業者臉綠：饒了我們吧！

天母夢想樂園開箱！ 全國首座9米高棒球溜滑梯好吸睛

一碗救命麵造就馬祖名店 遊客狂敲門討老酒麵線

五一連假台東金樽漁港停車場變露營區 民眾批誇張

流落英國4排灣勇士頭顱 146年後落葉歸根現曙光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。