「台江水日」資深引水員單騎往返台江烏山頭水庫致意

每年5月第一個星期日為「台江水日」，今年因新冠肺炎疫情影響，暫緩往年團體騎乘會師，改為在地愛鄉護水接力行動─為環境走1公里路。資深引水人吳茂成今下午單騎，往返台江至烏山頭水庫，持續這長達14年台江水日行動。

14年前，小台江河流讀書會發起愛鄉護水行動，訂每年5月第一個星期日為「台江水日」，當天更聯合社大台江分校、長榮大學、南藝大、長安國小等學校社群，沿著嘉南大圳圳道，鐵馬溯源烏山頭水庫，向烏山頭水庫建造者日籍技師八田與一獻花致敬。

今年改變為上述愛鄉護水接力行動，強調每位公民都可成為在地愛鄉護水走路發起人，在住家學校或工作地點附近水圳河堤、嘉南平原任何一處皆可。完成1公里（以上）走路行動，然後在台江流域學習社群臉書打卡，也可上傳沿途環境問題或是風景照片，文末點名三位好友接力完成，散播更多愛鄉護水種子。

吳茂成說，將會在疫情趨緩後，再邀請台江流域學校及南藝大、長榮大學等社群代表，再一起前往烏山頭水庫，向八田與一及殉工碑前獻花，共同反思嘉南大圳開圳100年，強調愛鄉護水重要性。