縣道162乙工程預計7月底完工 嘉義縣長翁章梁今視察

嘉義縣長翁章梁今天上午前往嘉義縣民雄鄉視察「縣道162乙（一路愛你）遊藝綠廊打造工程」進度，全程8.9公里的工程範圍涵蓋大林鎮至民雄鄉，目前進度已達73%，預計今年7月底可完工，提供返鄉民眾南來北往替代道路及道路美觀，促進觀光及地方產業發展。

翁章梁表示，162乙位在重要大學區，鄰近中正及南華大學，期待透過整建提升景觀，因此特別前來勘查工程進度，也傾聽、彙整議員與鄉長的意見，針對需強化空間，後續將以經費做合理化配置，若經費不足，未來也會盡力爭取經費，為道路做最好的改善。

「縣道162乙(一路愛你)遊藝綠廊打造工程」利用在地農業、美麗田園景觀，以綠美化植栽提供綠色人行廊道提升都市綠覆率，降低都市熱島效應，並隔絕市區道路噪音，動線施工區域分為正大路一段及正大路二段、大民南路、大民北路、南華路及大學路。

嘉義縣政府表示，針對較易發生車禍事故的大民南路與大學路交叉路口，以鋼筋混凝土分隔島與實體槽化島工程，並透過增加標誌、標線，進行此路口交通工程改善，預期完工後可有效導引車輛分流，，而正大路一段及正大路二段規畫新植綠化植栽帶，並增設行人步道區及護欄。