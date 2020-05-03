康乃馨受疫情衝擊價格跌 嘉義市府向花農購買3萬多株

嘉義市是全國第2大康乃馨產地，今年受疫情影響，各地活動大量減少，康乃馨需求大減，價格因而大跌，市府向嘉義市農會花卉產銷班購買3萬4000株康乃馨，發送給全市國小六年級學童，在學校學習插花，送給母親，預計母親節前就能發完，希望幫花農度過疫情難關。

嘉義市農會花卉產銷班長鄭文彬今早帶領花農們，在玉山路一帶的花田採收康乃馨，希望趕在明天交貨，市長黃敏惠在臉書貼上花農們採收的照片，每個花農都洋溢笑容，滯銷的壓力稍稍紓解。

鄭文彬說，今年疫情衝擊，各地停辦活動，造成康乃馨需求大減，10株康乃馨的批發價一度不到20元，雖然隨著母親節活動接近，有回升到10株50元左右，但與往年動輒破百元相比，仍差距很大，感謝市府幫忙。

市府建設處長陳光興說，以每株6元向農民購買康乃馨，將送給六年級學童一人8株，不僅能學習插花技能，還能表達對母親的心意，另外市長也會送給員工每人1株康乃馨，希望能幫農民紓困。

嘉義市農會總幹事黃騰輝說，市議員傅大偉也以每株6元價格向產銷班買了3000株康乃馨，今年氣候穩定，康乃馨產量正常，需求卻大量減少，花農遭受莫大衝擊，感謝各界善心幫助農民。