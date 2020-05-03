六房媽今過爐首度不遶境 專車接送媽祖神尊到紅壇

每年過爐遶境超過十萬人參加的雲林縣六房媽祖過爐盛會，今年因應新冠肺炎疫情，取消遶境活動，今天過爐儀式如期進行，儀式簡化莊重，現場仍湧入不少信徒、香客參拜。

今天上午6點半由雲林縣長張麗善、立委林文瑞、劉建國、中華民國六房媽會理事長徐萬成及新、舊任爐主等人點起馬炮，並將六房媽神尊從鑾轎請上專車，專車「過爐」到土庫股紅壇。

六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽百年過爐以來，今年首度没有辦遶境活動，簡化過爐程序，今天早上6點半從斗南股新厝寮紅壇起駕，直接由專車接送媽祖神尊到土庫股越港里紅壇。

他說，因應疫情，參加的工作人員，須自主配戴口罩，在入口處要量測體溫、雙手消毒，且過爐人員以「實名制」登記管控參加人數。