聽新聞
test
0:00 / 0:00
六房媽今過爐首度不遶境 專車接送媽祖神尊到紅壇
每年過爐遶境超過十萬人參加的雲林縣六房媽祖過爐盛會，今年因應新冠肺炎疫情，取消遶境活動，今天過爐儀式如期進行，儀式簡化莊重，現場仍湧入不少信徒、香客參拜。
今天上午6點半由雲林縣長張麗善、立委林文瑞、劉建國、中華民國六房媽會理事長徐萬成及新、舊任爐主等人點起馬炮，並將六房媽神尊從鑾轎請上專車，專車「過爐」到土庫股紅壇。
六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽百年過爐以來，今年首度没有辦遶境活動，簡化過爐程序，今天早上6點半從斗南股新厝寮紅壇起駕，直接由專車接送媽祖神尊到土庫股越港里紅壇。
他說，因應疫情，參加的工作人員，須自主配戴口罩，在入口處要量測體溫、雙手消毒，且過爐人員以「實名制」登記管控參加人數。
雲林縣長張麗善表示，感謝六房媽會在延續宗教文化傳統的同時，朝向簡化、從小化程序辦理，以維護工作人員、信徒生命健康第一考量，讓整個活動規模維持在300人左右，降低信眾感染風險，六房媽會落實防疫，展現宗教信仰典範。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言