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六房媽今過爐首度不遶境 專車接送媽祖神尊到紅壇

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
六房媽過爐今天如期舉行。圖／雲林縣府提供
六房媽過爐今天如期舉行。圖／雲林縣府提供

每年過爐遶境超過十萬人參加的雲林縣六房媽祖過爐盛會，今年因應新冠肺炎疫情，取消遶境活動，今天過爐儀式如期進行，儀式簡化莊重，現場仍湧入不少信徒、香客參拜。

今天上午6點半由雲林縣長張麗善、立委林文瑞、劉建國、中華民國六房媽會理事長徐萬成及新、舊任爐主等人點起馬炮，並將六房媽神尊從鑾轎請上專車，專車「過爐」到土庫股紅壇。

六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽百年過爐以來，今年首度没有辦遶境活動，簡化過爐程序，今天早上6點半從斗南股新厝寮紅壇起駕，直接由專車接送媽祖神尊到土庫股越港里紅壇。

他說，因應疫情，參加的工作人員，須自主配戴口罩，在入口處要量測體溫、雙手消毒，且過爐人員以「實名制」登記管控參加人數。

雲林縣長張麗善表示，感謝六房媽會在延續宗教文化傳統的同時，朝向簡化、從小化程序辦理，以維護工作人員、信徒生命健康第一考量，讓整個活動規模維持在300人左右，降低信眾感染風險，六房媽會落實防疫，展現宗教信仰典範。

六房媽過爐今天如期舉行，起馬炮儀式由縣長張麗善等人主持。記者李京昇／攝影
六房媽過爐今天如期舉行，起馬炮儀式由縣長張麗善等人主持。記者李京昇／攝影
六房媽祖今年過爐不遶境，由專車接送媽祖神尊，雲林縣長張麗善（右）今天到場觀禮並祈求國泰民安。圖／雲林縣府提供
六房媽祖今年過爐不遶境，由專車接送媽祖神尊，雲林縣長張麗善（右）今天到場觀禮並祈求國泰民安。圖／雲林縣府提供

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