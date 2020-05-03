嘉義市廢電池、廢資訊物回收量大漲 原來有這些獎勵

嘉義市因是都會型城市，許多人會使用3C產品，市府環保局去年推動廢資訊物品及國小電池兌換專案活動後，今年1到3月廢資訊物品回收量比去年同期成長51％、廢電池回收量成長39%，回收成果大幅躍進，今年專案持續推動，希望提升市民「垃圾全分類」觀念。

環保署近年評比各縣市回收率和回收量，給地方政府因地制宜辦理需要加強的回收項目，市府環保局指出，許多民眾發現廢資訊物品如筆電、平板和鍵盤等，不堪使用後，不知能回收便隨意棄置，造成面板和電子零件流露戶外，汙染環境，因此推動專案鼓勵回收。

環保局指出，民眾可拿廢資訊物品到燦坤和大賣場「買新換舊」，或是給清潔隊和民間廠商回收，都能免費拿到便利商店100元的兌換卡。

乾電池及鈕扣電池等廢電池，因體積小且含有害物質，總是被民眾誤丟進垃圾車，因此希望從小扎根回收觀念，只要國小學童拿廢電池來回收，就可換鉛筆和文具組。

環保局指出，另外廢玻璃容器也成長33%，主因是廢玻璃價格低，個體業者及回收商回收意願低，清潔隊擔心民眾亂丟，造成廢玻璃成為積髒水的容器，持續民眾和業者送廢玻璃來回收，讓回收率提高。