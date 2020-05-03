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南科考古館台南市民免費入場 延長至10月底
位於南科園區的台灣史前博物館南科考古館，台南市民憑證免費入場優惠，將延長至10月底，館方籲請台南市民把握機會，前來探索先人在這塊土地生活點滴。
南科考古館設計，出自知名建築師姚仁喜之手，占地2.44公頃，歷經10多年籌建，投入逾15億元，去年10月19日正式開館營運，主體建築外牆使用玄武岩，大廳入口、時空隧道、兒童館則以玻璃帷幕為主要外觀，也設有「考古密室」，讓民眾可觀看修復文物的過程，開幕後外界反應佳。
為回饋在地台南鄉親，開幕至今年4月底，凡台南鄉親持身分證等證明文件享免費入場，之後恢復收費，在地方爭取下，館方全面考量決定延長至今年10月底，更多訊息可上南科考古館臉書粉絲頁瀏覽。
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