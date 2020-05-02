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台南山上區「謝天二號橋」通車 黃偉哲感謝嘉邑行善團

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「謝天二號橋」通車，台南市長黃偉哲（前）感謝嘉邑行善團造橋鋪路。圖／市府提供
「謝天二號橋」通車，台南市長黃偉哲（前）感謝嘉邑行善團造橋鋪路。圖／市府提供

台南市山上區謝天二號橋今天通車，嘉惠居民通行安全往來便利。台南市長黃偉哲、嘉邑行善團理事長蔡萬華與捐助人陳秀鳳出席謝土通車典禮。黃偉哲表示，橋梁完成仰賴眾人善行義舉，由衷感謝嘉邑行善團的付出與用心，很高興即便日後雨季來臨，居民不但行得便利，生命財產安全都能獲得保障。

山上區公所表示，嘉邑行善團目前已援建全台615座橋梁，謝天二號橋是第598座。原名中平二號橋的謝天二號橋，位於平陽里及玉峯里交界，為鄰近居民出入、農作物運輸的必經之路。但因玉峯里地理位置逢曾文溪及菜寮溪環繞，而原橋梁高度較低，每逢大雨就因支流水位過高造成橋面淹水，必須進行封橋封路，嚴重影響民眾通行及生命財產安全。

為改善該區域道路通行，市府團隊多方努力後與嘉邑行善團合作，興建單孔箱涵改善橋梁並將橋梁高程提高1.5公尺。工程費用嘉邑行善團出資約212萬，農業局補助439萬，未來里民往來與農產運輸不再因菜寮溪支流水位高漲造成道路中斷，更提昇玉峯里防災救護之功能。

「謝天二號橋」今天通車。圖／市府提供
「謝天二號橋」今天通車。圖／市府提供

黃偉哲 淹水

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