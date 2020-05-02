她們都是勇媽中的勇媽！黃敏惠、翁章梁下廚學做捲捲燒

嘉義家扶中心今天舉辦自強母親表揚活動，嘉義市丶縣長黃敏惠、翁章梁都穿起圍裙親自下廚，一起試作自強媽媽羅季涵自創的「捲捲燒」，得知她每天開早餐車賣捲捲燒，撫養2兒子長大，黃敏惠稱讚她是「勇媽中的勇媽」，用好手藝煮出家庭經濟丶希望。

嘉義家扶中心今天表揚羅季涵、丁王夢月、楊慧蓮、張勝群、陳榆姍、武玉雪鸞、楊智惠、林君芳、劉秀民、郭羿家等10名自強母親，今年獲表揚的除了單親母親，也有祖母或姑姑代理母職的家庭，每名自強母親背後，都有生命故事。

羅季涵原與丈夫在台東種植釋迦，受八八風災影響，釋迦園遭河水沖蝕殆盡，丈夫罹患膽管癌，治療1年後離世；羅季涵患有類風濕性關節炎，考量經濟及就醫，決定以小貨車賣早餐，兼職做喜宴的水腳仔，獨自撫養2名兒子長大。

羅季涵從早餐蛋餅，加料創新製成「捲捲燒」，成為相當受歡迎的餐點，雖然每天凌晨2點多就要起床備料，忍受手指關節變形疼痛，但她堅毅以身作則、克服病痛，培養2個孩子長大，現在孩子也常利用課餘時間幫忙，讓她相當欣慰。

「她們是勇媽中的勇媽」黃敏惠表示，每位媽媽背後都有很多艱辛的故事，更讓大家見證母親「愛與溫暖的力量」，是安定社會重要力量。