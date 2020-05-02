快訊

新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

謝天二號橋通車 黃偉哲感謝嘉邑行善團造橋鋪路

中央社 / 台南2日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報資料照片

台南山上區謝天二號橋今天完工，這是嘉邑行善團援建全台第598座橋梁。台南市長黃偉哲出席謝土通車典禮，感謝嘉邑行善團付出，讓日後雨季來臨，居民生命財產安全能獲得保障。

黃偉哲表示，謝天二號橋的順利通車，仰賴各方合作，迄今完工可望造福平陽與玉峯二里的居民，包括日常生活出入與維持農產產銷運作都深具意義。包括嘉邑行善團理事長蔡萬華與捐助人陳秀鳳，以及立委郭國文、台南市議員林志展出席今天活動。

山上區公所表示，嘉邑行善團目前已援建全台615座橋梁，謝天二號橋為第598座橋。原名中平二號橋的謝天二號橋，位於平陽里及玉峯里交界，為鄰近居民出入、農作物運輸的必經之路。

由於玉峯里地理位置逢曾文溪及菜寮溪環繞，而原橋梁高度較低，每逢大雨就因支流水位過高造成橋面淹水，必須進行封橋封路，嚴重影響民眾通行及生命財產安全。

為改善該區域道路通行，經台南市政府多方努力，後與嘉邑行善團合作，興建單孔箱涵改善橋梁，並將橋梁高度提高1.5公尺，總工程費用由嘉邑行善團出資約新台幣212萬元，餘由農業局補助439萬元。未來里民往來與農產運輸不再因菜寮溪支流水位高漲造成道路中斷，更可提升玉峯里防災救護功能。

黃偉哲 郭國文

延伸閱讀

1968 app爭議蘇貞昌籲少罵多合作 黃偉哲：蘇院長講話我聽到了！

1968之亂黃偉哲開轟 蘇：地方首長少罵多合作

景點列入1968很慘、沒列入人潮多 黃偉哲：因民眾誤解

影／台南白河蓮花季登場 景點林初埤未列1968現人潮

相關新聞

影／1968嘉市城隍廟周邊黃燈人潮略多？攤商：黑白講

五一連假連2天中午，1968 APP都將嘉義市城隍廟東市場周邊，顯示人潮略多黃燈，但城隍廟周邊市場攤販直言「黒白講」，市...

雲林六房媽明天搬新家 今年取消遶境媽祖改搭車

國內唯一沒有固定廟宇的雲林縣六房媽，明天將舉行過爐，為媽祖搬新家，配合防疫情今年過爐儀式簡化，媽祖不遶境，直接從斗南鎮紅...

她們都是勇媽中的勇媽！黃敏惠、翁章梁下廚學做捲捲燒

嘉義家扶中心今天舉辦自強母親表揚活動，嘉義市丶縣長黃敏惠、翁章梁都穿起圍裙親自下廚，一起試作自強媽媽羅季涵自創的「捲捲燒...

疫情緩和了？雲林各景點出來玩的人多了3、4成

雲林幾處警示區的景點，今天的人都比昨天多，平均都多了三到四成，主要因學生考完試，許多家長利用好天氣帶著孩子出遊，尤其空曠...

母親節送「火鶴」表心意 台南關廟表揚模範母親

母親節將至，台南關廟區公所上午模範母親表揚活動，而為遵照中央疫情指揮中心禁止室內百人聚會活動要求，今年的表揚改分流授獎方...

故宮南院餐廳用仿製山寨國寶水仙盆 裝鬆餅吸睛受歡迎

嘉義縣故宮南院人氣國寶「清明上河圖」特展4月26日結束，另件國寶北宋汝窯「青瓷無紋水仙盆」，接棒在「皇帝的多寶格」中展出...

台南赤崁樓古蹟周邊上午尚未現人潮 考生來拜魁星爺

根據交通部「1968」APP，台南被列入偵測的地點在今天上午都顯示為人潮「正常」，位在台南市鬧區的赤崁樓古蹟園區上午還未...

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

嘉義市政府為即日起為全市28所國中小班級，全面安裝「新風換氣系統」，可偵測室內溫、濕度、二氧化碳、PM2.5、PM10，...

影／萌萌雞蛋糕超像剛孵化的小雞 吃了「殘忍」又幸福

嘉義耐斯王子飯店西點烘焙師黃士順最近設計出「萌萌雞蛋糕」，外觀就像一隻剛孵化的小雞，因為太可愛，大家乍看之下都捨不得吃，...

嘉市打造新都心 黃敏惠提4策略

嘉義市長黃敏惠昨在議會施政報告表示，市長任內將帶動城市創新，以「全齡共享、世代宜居」打造嘉義市，今年雖受疫情嚴峻考驗，市府團隊不僅守護家園，更要化危機為轉機。

南市弱勢紓困申請46件 議員批仍無過關

台南市衛生局長陳怡昨在市議會定期會專案報告新冠肺炎防疫及紓困振興措施，指市府各局處的防疫及紓困振興方案已有成效。但議員質疑部分紓困審核過於嚴苛，高雄及台北市都有數十件紓困申請案通過，台南仍掛零。議員要求除了振興商圈，也應振興傳統市場，紓困政策不能偏廢。

南方好食尚／萌萌雞蛋糕 入口洋溢幸福fu

嘉義耐斯王子飯店西點烘焙師黃士順最近研發出「萌萌雞蛋糕」，外觀就像一隻剛孵化的小雞，因為太可愛，大家乍看之下都捨不得吃，但入口即化又充滿香草奶香味，吃過的民眾都笑說，雖然很「殘忍」，但會一口接一口，洋溢幸福感。

熱門新聞

13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

影／觀光大縣也撐不住 日月潭景聖樓開出歇業第一槍

罷韓投開票要借學校 高雄部分師長先投「反對票」

悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。