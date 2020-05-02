謝天二號橋通車 黃偉哲感謝嘉邑行善團造橋鋪路

台南山上區謝天二號橋今天完工，這是嘉邑行善團援建全台第598座橋梁。台南市長黃偉哲出席謝土通車典禮，感謝嘉邑行善團付出，讓日後雨季來臨，居民生命財產安全能獲得保障。

黃偉哲表示，謝天二號橋的順利通車，仰賴各方合作，迄今完工可望造福平陽與玉峯二里的居民，包括日常生活出入與維持農產產銷運作都深具意義。包括嘉邑行善團理事長蔡萬華與捐助人陳秀鳳，以及立委郭國文、台南市議員林志展出席今天活動。

山上區公所表示，嘉邑行善團目前已援建全台615座橋梁，謝天二號橋為第598座橋。原名中平二號橋的謝天二號橋，位於平陽里及玉峯里交界，為鄰近居民出入、農作物運輸的必經之路。

由於玉峯里地理位置逢曾文溪及菜寮溪環繞，而原橋梁高度較低，每逢大雨就因支流水位過高造成橋面淹水，必須進行封橋封路，嚴重影響民眾通行及生命財產安全。

為改善該區域道路通行，經台南市政府多方努力，後與嘉邑行善團合作，興建單孔箱涵改善橋梁，並將橋梁高度提高1.5公尺，總工程費用由嘉邑行善團出資約新台幣212萬元，餘由農業局補助439萬元。未來里民往來與農產運輸不再因菜寮溪支流水位高漲造成道路中斷，更可提升玉峯里防災救護功能。