疫情緩和了？雲林各景點出來玩的人多了3、4成

雲林幾處警示區的景點，今天的人都比昨天多，平均都多了三到四成，主要因學生考完試，許多家長利用好天氣帶著孩子出遊，尤其空曠地方，遊客喜歡去，例如古坑的大草原和劍湖山的芬多精森林，甚至原本人煙稀少的海邊堤防公園，反而成為遊客喜歡去的地方。

劍湖山世界副理張華紋表示，1968人潮警示遊樂園區多在綠燈範圍，昨天天氣晴朗，加上園方推出特惠方案，小朋友也剛考完期中考，所以昨天遊園的人比前天多出二到三成，遊客雖增加但各項遊樂設施並不擁擠，相當順暢，也都有加強防疫消毒。更多人選擇到森林區散步，吸收大自然芬多精，有益健康。

北港朝天宮的參拜人潮比前天多出三成以上，廟方防疫仍不鬆懈，人流管制仍採龍門進虎門出。古坑綠色隧道的人反而多，因是空曠綠地，遊客喜歡也認為比較安全，可說是雲林遊客最多的景點，但陳姓攤商說，人潮有比前幾周的假日人多，但和過去相比還是稀稀落落，大概只有疫情爆發前的一半左右，生意清淡，希望疫情趕快解除，否則生活快過不下去了。