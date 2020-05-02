疫情緩和了？雲林各景點出來玩的人多了3、4成
雲林幾處警示區的景點，今天的人都比昨天多，平均都多了三到四成，主要因學生考完試，許多家長利用好天氣帶著孩子出遊，尤其空曠地方，遊客喜歡去，例如古坑的大草原和劍湖山的芬多精森林，甚至原本人煙稀少的海邊堤防公園，反而成為遊客喜歡去的地方。
劍湖山世界副理張華紋表示，1968人潮警示遊樂園區多在綠燈範圍，昨天天氣晴朗，加上園方推出特惠方案，小朋友也剛考完期中考，所以昨天遊園的人比前天多出二到三成，遊客雖增加但各項遊樂設施並不擁擠，相當順暢，也都有加強防疫消毒。更多人選擇到森林區散步，吸收大自然芬多精，有益健康。
北港朝天宮的參拜人潮比前天多出三成以上，廟方防疫仍不鬆懈，人流管制仍採龍門進虎門出。古坑綠色隧道的人反而多，因是空曠綠地，遊客喜歡也認為比較安全，可說是雲林遊客最多的景點，但陳姓攤商說，人潮有比前幾周的假日人多，但和過去相比還是稀稀落落，大概只有疫情爆發前的一半左右，生意清淡，希望疫情趕快解除，否則生活快過不下去了。
至於非警示區的口湖、台西海邊，人也比過去多，台西漁民林金郎表示，漁港海堤平常幾乎沒人，這兩天來散步的人比平常多了，悶太久出來吹吹海風也很療癒。口湖遊客中心因有了新的裝置藝術，加上鄰近美麗的宜梧滯洪池和成龍溼地，都是很空曠風景又漂亮的地方，所以遊客也變多了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言