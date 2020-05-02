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疫情緩和了？雲林各景點出來玩的人多了3、4成

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
天氣晴朗加上學生考完試，許多人選擇到空曠的戶外景點遊玩，古坑綠色隧道人潮比前幾周的假日多。記者蔡維斌／攝影
天氣晴朗加上學生考完試，許多人選擇到空曠的戶外景點遊玩，古坑綠色隧道人潮比前幾周的假日多。記者蔡維斌／攝影

雲林幾處警示區的景點，今天的人都比昨天多，平均都多了三到四成，主要因學生考完試，許多家長利用好天氣帶著孩子出遊，尤其空曠地方，遊客喜歡去，例如古坑的大草原和劍湖山的芬多精森林，甚至原本人煙稀少的海邊堤防公園，反而成為遊客喜歡去的地方。

劍湖山世界副理張華紋表示，1968人潮警示遊樂園區多在綠燈範圍，昨天天氣晴朗，加上園方推出特惠方案，小朋友也剛考完期中考，所以昨天遊園的人比前天多出二到三成，遊客雖增加但各項遊樂設施並不擁擠，相當順暢，也都有加強防疫消毒。更多人選擇到森林區散步，吸收大自然芬多精，有益健康。

北港朝天宮的參拜人潮比前天多出三成以上，廟方防疫仍不鬆懈，人流管制仍採龍門進虎門出。古坑綠色隧道的人反而多，因是空曠綠地，遊客喜歡也認為比較安全，可說是雲林遊客最多的景點，但陳姓攤商說，人潮有比前幾周的假日人多，但和過去相比還是稀稀落落，大概只有疫情爆發前的一半左右，生意清淡，希望疫情趕快解除，否則生活快過不下去了。

至於非警示區的口湖、台西海邊，人也比過去多，台西漁民林金郎表示，漁港海堤平常幾乎沒人，這兩天來散步的人比平常多了，悶太久出來吹吹海風也很療癒。口湖遊客中心因有了新的裝置藝術，加上鄰近美麗的宜梧滯洪池和成龍溼地，都是很空曠風景又漂亮的地方，所以遊客也變多了。

天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，許多人選擇到空曠的戶外景點遊玩，古坑綠色隧道人潮比前幾周的假日多。記者蔡維斌／攝影
天氣晴朗加上學生考完試，許多人選擇到空曠的戶外景點遊玩，古坑綠色隧道人潮比前幾周的假日多。記者蔡維斌／攝影
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多，等候遊樂設施的人也保持安全距離。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多，等候遊樂設施的人也保持安全距離。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供
天氣晴朗加上學生考完試，劍湖山推出特惠方案吸引遊客，遊園的人比前兩天多。圖／劍湖山世界提供

北港朝天宮 疫情 古坑

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