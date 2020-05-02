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影／1968嘉市城隍廟周邊黃燈人潮略多？攤商：黑白講

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市城隍廟週邊街道，中午幾乎完全沒有客人。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟週邊街道，中午幾乎完全沒有客人。記者卜敏正／攝影

五一連假連2天中午，1968 APP都將嘉義城隍廟東市場周邊，顯示人潮略多黃燈，但城隍廟周邊市場攤販直言「黒白講」，市場早就收攤了怎麼會有人？直言上面的都不下來看看丶不準啦！

1968 APP人潮警示準確度多次遭外界質疑，今天中午嘉義市城隍廟周邊，再度出現黃色人稍多的黃燈，但城隍廟廟埕前丶廟埕周邊市場丶街道都沒什麼人，多數攤商都已經收攤。

「中午都收攤怎麼會有人？」正在整理商品準備要收攤的老闆娘說， 早上要出門買菜才會人比較多，現在你看看，大家都已經收攤了，就是沒有人才會收攤啊，怎麼會顯示人稍多？

她看記者手機上的1968 APP人潮警示，立即質疑「黑白講，外地人才會猜這段時間人很多吧？」還笑著說，要來現場看看啦，那些只有在電腦前做的資料，不準啦！

嘉義市城隍廟前連參拜的香客都很少。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟前連參拜的香客都很少。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟周邊市，中午都收攤了。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟周邊市，中午都收攤了。記者卜敏正／攝影
1968APP嘉市城隍廟周邊，出現黃燈人潮略多訊號。記者卜敏正／翻攝
1968APP嘉市城隍廟周邊，出現黃燈人潮略多訊號。記者卜敏正／翻攝
攤商表示，中午都收攤了，怎麼會有人？記者卜敏正／攝影
攤商表示，中午都收攤了，怎麼會有人？記者卜敏正／攝影
1968APP嘉市城隍廟周邊出現黃燈人潮略多訊號。記者卜敏正／攝影
1968APP嘉市城隍廟周邊出現黃燈人潮略多訊號。記者卜敏正／攝影

城隍廟 1968 嘉義

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