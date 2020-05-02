影／1968嘉市城隍廟周邊黃燈人潮略多？攤商：黑白講

五一連假連2天中午，1968 APP都將嘉義市城隍廟東市場周邊，顯示人潮略多黃燈，但城隍廟周邊市場攤販直言「黒白講」，市場早就收攤了怎麼會有人？直言上面的都不下來看看丶不準啦！

1968 APP人潮警示準確度多次遭外界質疑，今天中午嘉義市城隍廟周邊，再度出現黃色人稍多的黃燈，但城隍廟廟埕前丶廟埕周邊市場丶街道都沒什麼人，多數攤商都已經收攤。

「中午都收攤怎麼會有人？」正在整理商品準備要收攤的老闆娘說， 早上要出門買菜才會人比較多，現在你看看，大家都已經收攤了，就是沒有人才會收攤啊，怎麼會顯示人稍多？