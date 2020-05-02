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雲林六房媽明天搬新家 今年取消遶境媽祖改搭車

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇。記者蔡維斌／攝影
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇。記者蔡維斌／攝影

國內唯一沒有固定廟宇的雲林縣六房媽，明天將舉行過爐，為媽祖搬新家，配合防疫情今年過爐儀式簡化，媽祖不遶境，直接從斗南鎮紅壇搭車到土庫鎮的新紅壇安座，因逢假日，為避免太多信徒湧入，紅壇將實施人流管制，中華民國六房媽會提醒民眾到紅壇參拜一定要戴口罩並配合量體溫、手消毒。

農曆3月過後還有人瘋媽祖？雲林縣「六房媽」每年農曆4月過爐，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5個鄉鎮的信徒輪流建造「紅壇」供奉，是國內唯一沒有固定廟宇的媽祖，這項延傳百年「有神無廟」年年遷徙的獨特過爐遶境活動，每年超過10萬人來送駕，是國內除大甲、白沙屯進香之外，較特殊的大型廟會，獲文化部認證為國家重要民俗。

迎接明天六房媽過爐，目前媽祖供奉所在的斗南新厝寮紅壇，陸續有信徒前往參拜，明天搬到新家，很多信徒會到新紅壇參拜，是人群聚集高峰，中華民國六房媽會今天已動員張羅爐和防疫事宜。

六房媽會祕書長謝永昌指出，明天早上6點半六房媽祖在斗南新庄寮紅壇發炮起駕，所有人規定一律戴口罩，紅壇內部則只開放媽祖會、斗南股、土庫股人員採「實名制」進入，非工作人員的信徒不得入壇，過爐及移駕程序也簡化，發炮起駕後直接由專車接送到土庫股的新紅壇，取消以往的神轎陣頭遶境。

依慣例許多信徒在媽祖搬新家都會來隨香送駕，今年雖取消遶境，因逢假日，六房媽會擔心仍會有大批信徒湧入新紅壇參拜，已在土庫新紅壇設置防疫站，為參拜的人量額溫、手消毒，呼籲前往紅壇參拜的人務必戴口罩，保護自己也保護別人。

列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇。記者蔡維斌／攝影
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇。記者蔡維斌／攝影
雲林縣六房媽預定明天過爐，信徒陸續前往參拜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣六房媽預定明天過爐，信徒陸續前往參拜。記者蔡維斌／攝影
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇，不少信徒送花恭祝過爐順利。記者蔡維斌／攝影
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇，不少信徒送花恭祝過爐順利。記者蔡維斌／攝影
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇，今年取消遶境，將沒有往年眾多信徒送駕的場面。記者蔡維斌／翻攝
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖明天過爐，將從斗南搬到土庫的新紅壇，今年取消遶境，將沒有往年眾多信徒送駕的場面。記者蔡維斌／翻攝

媽祖 遶境 口罩

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