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毛巾觀光工廠引進德國鋅纖維 紡製超抗菌口罩一枝獨秀

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影

因應防疫需求，台灣毛巾故鄉的雲林縣虎尾鎮，有業者引進德國專利的氧化鋅纖維，和棉紗混紡成超抗菌、抑臭毛巾和口罩，抗菌力通過全國公證檢驗，掛著口罩說再多話也不會有味道，興隆毛巾觀光工廠獨家推出，馬上成為最搶手貨，不少人還大量採購寄遠寄到歐美、日本親友，成為一枝獨秀的抗疫物資。

虎尾興隆毛巾觀光工廠總經理林國隆說，目前口罩大人2周限購9片，小孩每周5片，對一般人而言需求還是不足，尤其對需要常常說話的人，例如老師或業務員等上班族，因經常需要開口說話，口罩耗用量相當大，有時因沾太多口水或味道不好，一天恐需要兩片以上才夠用。

「青呷攏不夠還想要曬乾！」林國隆說，許多人因家人或親友在國外，口罩更欠缺，紛紛向台灣求援，有人慢慢存起來再寄給在國外的親友，但仍限於2個月只能寄30片的規定，很麻煩，所以抗菌口罩可補此不足，愛寄多少就寄多少不受限，所以很多人買寄到國外。

林國隆表示，氧化鋅纖維是最佳抗菌抗臭的材料，可阻斷細茵新陳代謝，非常透氣又柔軟，是德國專利的新科技，與棉紗混紡，通過金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等多項抗菌檢驗，也取得不長黑麴菌、抗過敏的檢測公證，防黴效果極佳，過去用來生產毛巾或圍巾就很受歡迎，因而廠方為這種抗菌毛巾產品還設了一個專櫃。

林國隆說，因應疫情最近大量生產氧化鋅抗菌口罩，沒想到一推出賣得相當好，外科口罩每片5元，鋅纖維布口罩原價150元，目前特價99元，可洗滌重覆使用約30次仍保有抗菌力，折合每次才約3元，換洗30次後則可成一般口罩繼續使用。

他說，鋅纖維口罩很實用，廠方還搭配茶樹精油噴霧劑推出抗疫組合包，很多人大批購買寄往日本、加拿大多倫多、美國紐約、法國等給親友，成為每個到觀光工廠參觀的遊客必買的產品。

虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，更結合抗茵噴劑推出防疫包，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，更結合抗茵噴劑推出防疫包，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品，還設立抗菌產品專櫃。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品，還設立抗菌產品專櫃。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，並獲多項檢測認證，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，並獲多項檢測認證，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影
虎尾興隆毛巾觀光工廠引進德國專利技術，用氧化鋅纖維混紡織製抗菌極佳的毛巾口罩，成為防疫期間一枝號獨秀的毛巾產品。記者蔡維斌／攝影

口罩 觀光工廠 日本

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