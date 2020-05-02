故宮南院餐廳用仿製山寨國寶水仙盆 裝鬆餅吸睛受歡迎
嘉義縣故宮南院人氣國寶「清明上河圖」特展4月26日結束，另件國寶北宋汝窯「青瓷無紋水仙盆」，接棒在「皇帝的多寶格」中展出，成為人氣展品，院方委外經營的餐廳「野爺鍋物」，以仿製山寨水仙盆裝鬆餅，讓客人感受有如皇帝，享用國寶器物飲食的尊榮感，大受歡迎。
院方說，青瓷無紋水仙盆，是目前傳世唯一沒有開片紋的北宋汝窯經典之作，乾隆皇帝鑑賞清宮舊藏瓷器之際，對此件作品摩挲把玩愛不釋手，降旨加刻御製詩並且重新為之設計陳設木座，充分展現他經手典藏的經過，因此在2019年被列為國寶。
有趣的是，在水仙盆的底部的御製詩詩中，提到有人說這是狗食盆，但後來又有檔案紀載這是貓食盆。無論水仙盆的用途是什麼，都不妨礙乾隆皇帝對於這件文物的喜愛。
他為這件器物訂製專屬的紫檀座架，架內抽屜裡收納了一本他臨摹宋代四大書法家作品的「御筆書畫合璧」，可見乾隆皇帝對這件器物的重視，將之視為審美與鑑賞的極品典範。
汝窯青瓷在燒製過程中，會在釉面上出現如蜻蜓翅膀的細紋，被稱為「開片」，但青瓷無紋水仙盆完全無紋，被日本人稱為「人類陶瓷史上之最」，2016到2017年在大阪市立東洋陶磁美術館展出，造成轟動。
去年在地朴子市知名伴手禮「八野爺」及餐廳「北歐工坊」老闆吳品諭，取得故宮南院餐廳經營權，重新打造新風貌「野爺鍋物」，有便宜飲品，還有頂級鍋物日本鹿兒島黑毛和牛肉，高貴不貴，業者搭配特展，以仿製山寨水仙盆裝鬆餅吸睛，成為人氣點心食品。
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