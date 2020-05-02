影／台南白河蓮花季登場 景點林初埤未列1968現人潮

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
白河蓮花季登場，市長黃偉哲上台跟著模範母親學做蓮子湯。記者周宗禎／攝影
白河蓮花季登場，市長黃偉哲上台跟著模範母親學做蓮子湯。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲上午到白河林初埤參加白河模範母親表揚活動， 宣告今年的白河蓮花季開跑，會持續到8月，官辦的「2020白河蓮花節」則在24日登場。黃偉哲表示，會場白河林初埤木棉花道、木涼亭旁舊鐵道雖已是熱門景點，還好沒有列入1968，看起來人潮很多，相當熱鬧。

活動結合在地產業美雅家具觀光工廠、庇護農藝工廠、芳榮米廠等及小農跨區行銷農特產品與鄰近白河的東山咖啡、柳營鮮奶促銷，黃偉哲上台示範製作蓮子湯還有 混搭東山咖啡與牛奶與蓮子湯「防疫消暑時尚新飲品」。

黃偉哲表示，防疫情期間鼓勵民眾適度外出進行休閒活動，蓮花季將從5月開始進入賞花活動，適逢母親節前夕，邀媽媽一起賞荷品蓮。

白河公所表示，已在官方網站上設置「蓮花季專區」，提供遊客查詢最新花況，透過旅遊地圖與周邊商家餐廳和景點的連結，讓民眾有多樣和多元的資訊管道，官網也提供各商家聯絡資訊，更詳細豐富的活動內容請上白河區公所官網:(baihe.tainan.gov.tw)歡迎民眾上網查詢，或是電話洽詢白河區公所06-683-1405。

農業局長謝耀清表示，白河蓮花節會場將展示蓮子餐，還有茶藝老師擺設蓮花茶席，讓民眾體驗蓮的美感品茶藝術，讓這趟蓮花遊增添許多生活藝術，一系列的活動，蓮花寫生、攝影比賽、蓮田邊的野餐、畫荷扇、品嚐蓮子料理、農村巡禮等細數不完。

區公所今年準備火鶴花束取代康乃馨，和在地當令食材製作的「無毒有藕」風味便當致贈模範母親。

區公所表示，因新冠肺炎疫情，公所選在蓮香飄散的蓮田旁設置單一出入口，參加與會者採實名制，配戴口罩、量測體溫，會場座席加大間距，讓今年蓮花季首次結合母親節表揚、邀媽媽賞蓮趣，也做到抗疫零缺口。

台南白河蓮花陸續盛開，市政府今天宣告白河蓮花季登場。記者周宗禎／攝影
台南白河蓮花陸續盛開，市政府今天宣告白河蓮花季登場。記者周宗禎／攝影
白河蓮花季登場，市長黃偉哲上台跟著模範母親學做蓮子湯。記者周宗禎／攝影
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台南白河蓮花陸續盛開，市政府今天宣告白河蓮花季登場。記者周宗禎／攝影
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白河 黃偉哲 疫情

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