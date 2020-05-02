台南赤崁樓古蹟周邊上午尚未現人潮 考生來拜魁星爺

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市赤崁樓古蹟園區上午尚未現人潮。記者鄭維真／攝影
台南市赤崁樓古蹟園區上午尚未現人潮。記者鄭維真／攝影

根據交通部「1968」APP，台南被列入偵測的地點在今天上午都顯示為人潮「正常」，位在台南市鬧區的赤崁樓古蹟園區上午還未出現人潮，僅有零星遊客入園，有人特地來買古蹟限定商品，也有考生來祈求統測考試順利。

一名考生說，下午要統測，所以今天一早特地到赤崁樓文昌閣拜魁星，希望考試順利；另外也有考生的家人提著粽子來祈求「包中」。

赤崁樓販售部人員表示，現在的人潮和疫情爆發前當然不能比，人數確實減少頗多，不過上月中文化局推出的台南限定文創商品「媽祖賜芙」仍是非常熱銷，每次進貨約100箱，大概5、6個小時就被一掃而空。「媽祖賜芙」是今年文化局首波推出的台南限定商品，盼在疫情期間透過媽祖加持，讓民眾邊吃泡芙邊獲得福氣、抗疫成功。

另外，國華街小吃一級戰區上午雖然陸續有民眾前往吃小吃、買菜，但未出現擁擠狀況，多數民眾都有戴口罩，也有保持社交距離。

台南市中西區國華街商圈上午陸續有民眾前往吃小吃、買菜，未出現擁擠狀況。記者鄭維真／攝影
台南市中西區國華街商圈上午陸續有民眾前往吃小吃、買菜，未出現擁擠狀況。記者鄭維真／攝影

赤崁樓 媽祖 疫情

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