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好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠昨天下午與多名議員到港坪國小，聽取業者說明新風換氣系統運作方式。記者／卜敏正攝影
嘉義市長黃敏惠昨天下午與多名議員到港坪國小，聽取業者說明新風換氣系統運作方式。記者／卜敏正攝影

嘉義市政府為即日起為全市28所國中小班級，全面安裝「新風換氣系統」，可偵測室內溫、濕度、二氧化碳、PM2.5、PM10，及智慧節能效果，搭配班級教室已全面裝設冷氣，學生上課將可在最清新、健康的環境下學習成長。

嘉義市長黃敏惠表示，走進校園最開心，因為看到希望，嘉義市全國首創班級教室全面裝設冷氣，這次透過安裝新風換氣系統，更把關空氣品質，新風換氣系統讓學生呼吸到更乾淨、健康好空氣，學習環境變得更好。感謝嘉義市議會支持，以及教育處的帶領與學校團隊的用心，讓我們以積極的作為來面對PM2.5的挑戰。

市府教育處長林立生指出，目前港坪國小、精忠國小、玉山國中、大業國中、北興國中等校已完成新風換氣系統安裝，其他學校陸續安裝中，預計今年暑假期間完成全市28校、881間教室，新風換氣系統安裝，讓最「大心」政策落實到校園。

負責安裝的宏碁公司說明，新風換氣系統具備空氣防疫淨化、高效過濾、智慧節能等功能。使用全熱交換機，可以達到溫度平衡並可回收室內空氣70％以上能量，有效平衡室內溫差。

本次採用台灣海博特HC-400淨化機型，透過自動偵測，達到過濾有害物質及改善室內二氧化碳濃度的功能要求，並以高效濾網有效攔阻微粒過敏原及PM2.5，使用壽命約2500小時；全熱芯體則不需更換，僅需於5至10年長期使用後進行簡易清洗。系統也可透過雲端物聯網讓校方監測，平台上更可看到直覺化分析，保護學生健康。

嘉義市長黃敏惠昨天到港坪國小，了解新風換氣系統運作。記者／卜敏正攝影
嘉義市長黃敏惠昨天到港坪國小，了解新風換氣系統運作。記者／卜敏正攝影
負責安裝的宏碁公司，說明新風換氣系統運作方式。記者／卜敏正攝影
負責安裝的宏碁公司，說明新風換氣系統運作方式。記者／卜敏正攝影
嘉義市國中小全面裝設新風換氣系統。記者／卜敏正攝影
嘉義市國中小全面裝設新風換氣系統。記者／卜敏正攝影
嘉義市長黃敏惠昨天到港坪國小，詢問小朋友新風換氣系統運作效果及感受。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天到港坪國小，詢問小朋友新風換氣系統運作效果及感受。圖／嘉義市政府提供

嘉義 PM2.5

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