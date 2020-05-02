好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

嘉義市政府為即日起為全市28所國中小班級，全面安裝「新風換氣系統」，可偵測室內溫、濕度、二氧化碳、PM2.5、PM10，及智慧節能效果，搭配班級教室已全面裝設冷氣，學生上課將可在最清新、健康的環境下學習成長。

嘉義市長黃敏惠表示，走進校園最開心，因為看到希望，嘉義市全國首創班級教室全面裝設冷氣，這次透過安裝新風換氣系統，更把關空氣品質，新風換氣系統讓學生呼吸到更乾淨、健康好空氣，學習環境變得更好。感謝嘉義市議會支持，以及教育處的帶領與學校團隊的用心，讓我們以積極的作為來面對PM2.5的挑戰。

市府教育處長林立生指出，目前港坪國小、精忠國小、玉山國中、大業國中、北興國中等校已完成新風換氣系統安裝，其他學校陸續安裝中，預計今年暑假期間完成全市28校、881間教室，新風換氣系統安裝，讓最「大心」政策落實到校園。

負責安裝的宏碁公司說明，新風換氣系統具備空氣防疫淨化、高效過濾、智慧節能等功能。使用全熱交換機，可以達到溫度平衡並可回收室內空氣70％以上能量，有效平衡室內溫差。