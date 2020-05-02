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影／萌萌雞蛋糕超像剛孵化的小雞 吃了「殘忍」又幸福
嘉義耐斯王子飯店西點烘焙師黃士順最近設計出「萌萌雞蛋糕」，外觀就像一隻剛孵化的小雞，因為太可愛，大家乍看之下都捨不得吃，但入口即化又充滿香草和奶香味，吃過的民眾都笑說，雖然很「殘忍」，卻會一口接一口，洋溢幸福感。
黃士順用香草慕斯和布丁組成萌萌雞蛋糕的身軀後，再撒上香草蛋糕粉作為淡黃色的羽毛，並以草莓巧克力做成紅色雞冠，芒果巧克力當黃色翅膀和雞嘴，最後用黑巧克力點綴成眼睛，萌萌雞蛋糕便就此「誕生」。
如果搖動萌萌機蛋糕，不但不會倒，還會前後搖晃，就像小雞在點頭打招呼，用湯匙切下萌萌雞蛋糕後，可看到內部有布丁和慕斯，慕斯入口即化，布丁則Ｑ彈爽口，還有飽滿的香草牛奶味，又不會過於甜膩。
黃士順說，最近疫情讓大家心情煩躁，許多人都覺得很沒未來感，營運長福澤喬希望做出療癒、撫慰人心的糕點，雖然在日本名古屋市也有類似的糕點，但並沒有製作指南。
他說，一開始光是為了讓蛋糕能站立，要調製好布丁和慕斯的比例，也要有柔軟度，用了好幾十罐的鮮奶油，不斷失敗時，對烘培師的挫折感很大，還會睡不著覺，很想趕快衝來公司再製作，歷時一個月才終於成功。
福澤喬說，黃師傅做的蛋糕充滿創意，但過去比較屬於「黑暗系」，這次鼓勵他做出「光明面」的糕點，不用太計較成本，終於研發出一款讓人充滿幸福感的蛋糕，全公司都很高興。
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