南市弱勢紓困申請46件 議員批仍無過關

台南市衛生局長陳怡昨在市議會定期會專案報告新冠肺炎防疫及紓困振興措施，指市府各局處的防疫及紓困振興方案已有成效。但議員質疑部分紓困審核過於嚴苛，高雄及台北市都有數十件紓困申請案通過，台南仍掛零。議員要求除了振興商圈，也應振興傳統市場，紓困政策不能偏廢。

市議員呂維胤指出，來台依親的潘姓男子在台南居家檢疫期間趴趴走，被裁罰70萬元，但市府遲至4月17日才寄出裁罰通知單，這名男子因檢疫期滿，已在4月7日出境，質疑市府動作太慢。

副市長王時思表示，因過程中有民眾指趴趴走的是潘的弟弟，為了確認，經重看錄影資料才延後通知，會檢討改善。

議員蔡育輝說，疫情造成百業蕭條，要求市府減免3個月房屋稅，5年來市府歲出歲入剩餘款有143.8億元，應用來照顧受疫情影響的民眾；王家貞則建議發放每人1千元的關懷金。財政局表示，這些錢會用在市政建設上。

議員陳怡珍反映有許多弱勢民眾申請紓困補助，但審核條件過嚴，至今都還沒過關。她指統計至4月28日，高雄市已通過35件、台北市21件，台南已受理46件，卻尚無1件過關。社會局長陳榮枝說，會就個案做訪視，加速審核。

市議員沈震東說，市府除了振興商圈，也要對傳統市場有振興措施；經發局表示，已媒合市場和工業區合作，希望增加銷路，並推動將行動支付導入市場。