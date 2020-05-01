不能因疫廢藝！雲林防疫演藝開跑並加碼補助文化
疫情重創表演藝術產業，雲林縣府將邀請街頭藝人及表演團隊，運用表演藝術創意向民眾傳遞疫情防疫知識，本月起每周末將開始戶外公演，同時加碼補助文化團體，不能因疫而廢藝，呼籲民眾多走出來看表演，舒緩一下生活壓力。
「大家不要一直悶在家！」雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、縣議員林岳璋、賴淑娞一起大跳洗手舞，鼓勵民眾往走出戶外，紓壓增強免疫力。
為讓民眾防疫期間仍可欣賞到好演藝，5月起每周末，將在雲林布袋戲館、斗六雲中街文創聚落及北港水道頭園區舉辦「防疫藝起來，情藝相挺」戶外演藝活動。
此外，文觀處長陳璧君也宣布相關紓困政策指出，文化部提出紓困2.0方案，雲林縣府加碼紓困，原訂演出的期程，如因疫情延期演出，每團加碼補助5000元；如因疫情取消演出者，則依所列單據，最高補助原核定金額的一半。
另外，也將補助金額在30萬以下的傑出演藝團隊，免自籌款，更預撥7成的補助款，減少團隊資金籌措壓力；縣內的12處文化館舍4至6月的租金及權利金減免50％。
陳璧君指出，縣府期望透過以工代賑，提供機會給縣內表演團隊才規劃系列「防疫藝起來」，將在5月的每周末下午3點半至4點半，邀請街頭藝人及表演團隊，透過創新方式推廣防疫知識，分別於雲林布袋戲館、斗六雲中街文創聚落及北港水道頭園區舉行，這些地點都是假日休閒、親子同遊、散步放鬆的好地方，藉此鼓勵大家出來走走。
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