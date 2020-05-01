防疫治安零容忍？棍棒械鬥檢察官聲押法官不埋單

防疫治安零容忍，法官卻不見得全都會埋單！近來雲林縣接連發生治安事件，除派出所前聚眾刀棍械鬥，接著又發生情殺及農產大盜，檢察官一律聲押皆獲准，水林鄉前晚也發生群架鬥毆事，還傳出槍聲，涉嫌的15人被快打部隊壓制送辦，今天主嫌被檢察官向法院聲押，但法官認無羈押必要，裁定3萬元交保，檢察官不排除將提出抗告。

雲林縣上月間接連發生幾起重大治安事件，包括派出所聚眾械鬥的12人全被收押；此外有1名男子對老婆吃了無名醋，持刀把朋友砍傷也被羈押；日前一名在全國各地專偷農產品的農產大盜，在雲林偷蒜頭落網也收押，展現了治安零容忍決心。

4月29日深夜，雲林縣水林鄉又發生群眾鬥毆事件，還傳出槍響，疑因勞資糾紛，一名員工的朋友糾眾興師問罪，進而發生群架衝突，3人在棍棒混亂打鬥中掛彩，甚至傳出槍響，北港分局立刻出動快打部隊火速趕到現場，並以優勢警力壓制在場的15人，一併帶回偵辦。

警方查扣一把疑似空氣槍，兩發已擊發彈殼，所幸受傷的3人均非槍傷且傷勢輕，警方依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆等罪將15人移送法辦，至於槍枝是否具殺傷力，仍由相關單位鑑定中。29歲的陳姓主嫌今天被依涉嫌重大且有重覆犯罪之虞聲押，其餘的人則被以5萬元不等交保。