嘉義市美好正在發生！打造「全齡共享世代宜居」新都心

嘉義市議會第10屆第3次定期會昨日開議，嘉義市長黃敏惠今天施政報告，以「全齡共享、世代宜居」願景紙雕，闡述市府願景方向，強調嘉義市已有許多美好的變化正在發生，今年雖受嚴峻疫情考驗，但市府團隊不僅守護家園，更要化危機為轉機，帶動城市創新。

黃敏惠表示，推動城市創新時，除生活更便利、經濟發達，必須以「全齡」高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對青、中、老三代都充滿希望與活力，思考公共政策，市府將從「區域再造、美學設計、產業創生、社會應援」等四大策略，創造「全齡共享、世代宜居」新都心。

她說，「區域再造」以鐵路高架化計畫做為重要推力，將東、西兩區縫合起來；「美學設計」透過文化新絲路串聯重要場館與景點，創造新美學、新經濟文化軸帶，並利用2021台灣設計展在嘉義市契機，加速推動重大施政與美學提升、

「產業創生」強調挖掘嘉義市城市特色，發展產業與吸引人口移入；「社會應援」繼續拓展完善體制，照顧好上一代長者、下一代學童，創造更強移居動力，並讓不同世代可以安心宜居。