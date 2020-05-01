影╱台南不見遊客 黃偉哲:只要列入警示毀掉很快

台南市長黃偉哲今天下午視察江南渡假村，看到五一連假的第一天，整個園區竟然是空蕩蕩，工作人員比遊客還多，他忍不住痛批說:「只要被列入1968警示點就沒有遊客」，他不知道遊客是不是用1968來當作出遊的判斷，那到底是正指標還是反指標，當初的憂慮現在事實上也發生了。

黃偉哲下午到江南渡假村搭遊湖船以及小火車，看到空蕩蕩的園區遊客只有稀稀疏疏遊客，等不住說他當初的憂慮不是假的是真的，他拜託中央能夠給業者一些生機，經營真的是很難但是要毁掉很快只要列入警示景點就好，像宜蘭的五峰旗風景區沒有列入景點就是人山人海道路擠得車子都過不去，但反觀台南這些列入景點的地方，雖然很空曠但是都沒有人，希望連假遊客也到這些好山又好水的地方旅遊，來支持業者。

交通部在五一連假推出「1968」App，提醒民眾出遊要分流，台南市就包辦27的景點，居全國才之冠，黃偉哲之前就批評時就會造成民眾不敢來，今天下午特別前往江南渡假村，他還開玩笑說本來是要來進行交通跟遊客的分流，結果沒有人可以分流。