台南防疫專責救護逾126車次 黃偉哲率義消總隊加油打氣
新冠肺炎疫情當前，台南市消防局119救災救護指揮中心受理疑似個案救護勤務，3月起成立新營、安南、歸仁及東門等4防疫專責救護隊執行護送居家隔離、檢疫者就醫任務，累計已逾126車次，第一線救護人員的辛苦外界都看在眼裡，市長黃偉哲及義消總隊中午專程前往消防局，為同仁加油打氣。
消防局指出，119救災救護指揮中心受理疑似個案救護勤務後，先進行第一次口詢TOCC後，出勤人員準備穿著全身防護裝備，防護面罩、N95口罩、防水隔離衣等缺一不可，另衛生局協調適當醫療院所的負壓隔離病床，並請醫護人員做好接受患者準備，救護人員到達現場後，經過專業判斷及處置，送往指定的醫療院所。
消防局表示，從電話口詢、接觸評估及橫向聯繫，使醫療院所得掌握患者準確訊息，做好病房及治療準備，使患者能得到最好的照護，民眾能夠安心。而將患者送往醫院後，也不代表勤務的結束，仍有救護車、救護裝備、個人防疫裝備的清理消毒，確保搭乘救護車患者的安全。
第一線同仁說，全身防護裝備穿戴很辛苦，尤其天氣熱，穿戴起來很悶熱，卻不容許有任何閃失，保護自己外，也是保護患者、同仁甚至家人，心理上難免有壓力，但這是職責所在，希望防疫期間，大家都能共體時艱。
市長黃偉哲中午率台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘等人，慰問防疫期間執勤消防人員辛勞，義消總隊長黃崇銘說，消防人員防疫勤務為防疫工作的最前線，致贈餐盒向消防全體同仁加油打氣，表達關懷及感謝之意。
黃偉哲感謝消防同仁在防疫期間忍受穿著悶熱的防護裝備載運病患及其後續車輛、各項裝備消毒外，他也特別關心同仁心理壓力。消防局長李明峯表示，消防局人事室設有關懷諮商窗口，可隨時提供同仁諮商。
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