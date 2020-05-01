台南防疫專責救護逾126車次 黃偉哲率義消總隊加油打氣

新冠肺炎疫情當前，台南市消防局119救災救護指揮中心受理疑似個案救護勤務，3月起成立新營、安南、歸仁及東門等4防疫專責救護隊執行護送居家隔離、檢疫者就醫任務，累計已逾126車次，第一線救護人員的辛苦外界都看在眼裡，市長黃偉哲及義消總隊中午專程前往消防局，為同仁加油打氣。

消防局指出，119救災救護指揮中心受理疑似個案救護勤務後，先進行第一次口詢TOCC後，出勤人員準備穿著全身防護裝備，防護面罩、N95口罩、防水隔離衣等缺一不可，另衛生局協調適當醫療院所的負壓隔離病床，並請醫護人員做好接受患者準備，救護人員到達現場後，經過專業判斷及處置，送往指定的醫療院所。

消防局表示，從電話口詢、接觸評估及橫向聯繫，使醫療院所得掌握患者準確訊息，做好病房及治療準備，使患者能得到最好的照護，民眾能夠安心。而將患者送往醫院後，也不代表勤務的結束，仍有救護車、救護裝備、個人防疫裝備的清理消毒，確保搭乘救護車患者的安全。

第一線同仁說，全身防護裝備穿戴很辛苦，尤其天氣熱，穿戴起來很悶熱，卻不容許有任何閃失，保護自己外，也是保護患者、同仁甚至家人，心理上難免有壓力，但這是職責所在，希望防疫期間，大家都能共體時艱。

市長黃偉哲中午率台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘等人，慰問防疫期間執勤消防人員辛勞，義消總隊長黃崇銘說，消防人員防疫勤務為防疫工作的最前線，致贈餐盒向消防全體同仁加油打氣，表達關懷及感謝之意。