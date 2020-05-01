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老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

張麗善親為買菜阿伯掛口罩 爭取供應攤商5萬多片口罩

聯合報 / 記者蔡維斌、陳苡葳／雲林縣即時報導
張麗善親自到菜市場為沒戴口罩的買菜阿伯戴上口罩。記者蔡維斌／攝影
張麗善親自到菜市場為沒戴口罩的買菜阿伯戴上口罩。記者蔡維斌／攝影

「阿伯要戴口罩喔！」五一連假，雲林縣長今天起了個大早，會同衛生局長曾春美等多名官員和民代，到西螺菜市場巡視防疫，發現有買菜的阿伯沒戴口罩，張縣長親自為老人家戴上，並不時叮囑攤商也要戴口罩，強調已為攤商爭5萬多片口罩，大家務必落實防疫。

4月10日起雲林縣府要求公有市場及夜市實施人流管制，進出的人全程戴口罩、攤商禁止提供試吃、排隊及用餐座位保持距離，並對各夜市或市場展開訪視。

雲林縣長張麗善今天帶領衛生局、建設處、環保局、鄉鎮市公所主管，到市場訪視，一路向攤商宣導，發現有攤商或路人未戴口罩，親自為他們戴上，一位老人家說，老人家記性差，也沒戴口罩習慣，一出門就忘了。張縣長馬上為他戴上並提醒老人家出門要隨手戴，讓老人家感到窩心。

張麗善說，避免疫情造成市場營運困境，縣府除減免3成租金，也擔心攤商忙著做生意，無暇排隊買口罩，最近向經濟部申請口罩供市場的攤商購買使用，目前為止已申購至第7週，以150個市場申購共計已達58250片口罩，所以口罩供應無虞，大家應隨時嚴加配戴。

張麗善親自到菜市場提醒攤商務必戴上口罩。記者蔡維斌／攝影
張麗善親自到菜市場提醒攤商務必戴上口罩。記者蔡維斌／攝影
張麗善親自到菜市場為沒戴口罩的買菜阿伯戴上口罩。記者蔡維斌／攝影
張麗善親自到菜市場為沒戴口罩的買菜阿伯戴上口罩。記者蔡維斌／攝影

口罩 衛生局 夜市

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