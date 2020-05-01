張麗善親為買菜阿伯掛口罩 爭取供應攤商5萬多片口罩

「阿伯要戴口罩喔！」五一連假，雲林縣長今天起了個大早，會同衛生局長曾春美等多名官員和民代，到西螺菜市場巡視防疫，發現有買菜的阿伯沒戴口罩，張縣長親自為老人家戴上，並不時叮囑攤商也要戴口罩，強調已為攤商爭5萬多片口罩，大家務必落實防疫。

4月10日起雲林縣府要求公有市場及夜市實施人流管制，進出的人全程戴口罩、攤商禁止提供試吃、排隊及用餐座位保持距離，並對各夜市或市場展開訪視。

雲林縣長張麗善今天帶領衛生局、建設處、環保局、鄉鎮市公所主管，到市場訪視，一路向攤商宣導，發現有攤商或路人未戴口罩，親自為他們戴上，一位老人家說，老人家記性差，也沒戴口罩習慣，一出門就忘了。張縣長馬上為他戴上並提醒老人家出門要隨手戴，讓老人家感到窩心。