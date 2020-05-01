u故事／鐵面下的柔情 教官用心反毒救學子

教官，不只是校園安全的守護者，也是學生的生活導師。台北市立協和祐德高中主任教官李順發投入藥物濫用防制工作八年，結合市政府的資源，協助輔導學生和中輟生；李順發因興趣考取咖啡烘焙師的證照，運用所長，幫助更生人重返社會，習得一技之長。一股莫名的熱情，讓李順發投入藥物濫用防制工作，理由很簡單「希望救一個算一個」。

李順發原本在海軍陸戰隊服務，民國101年轉任教官，在台北市教育局服務期間，發現校園藥物濫用的情況嚴重，儘管逐年改善，仍難杜絕學生濫用藥物的問題。進入校園當中，積極輔導台北市部分學生和中輟生。

借鏡冰島防制青少年藥物濫用的經驗，李順發結合市政府的社工、心理師等資源，開設多門職涯試探的非正規課程，引導學生的興趣，並且規劃登山、單車環島等冒險教育，拉近與學生的距離，了解部分個案濫用藥物的原因，進一步輔導諮商。

輔導個案的經驗中，李順發指出，「最重要的是家庭教育」，因為小孩子在學校出現問題，學校能協助的階段有限，家庭若承受不了，就可能變成社會問題。輔導成功的案例自然是一大鼓舞，但更多時候遇到的是失敗的情況，「與家長溝通，得到的回應是『關你什麼事』」，或是看到輔導的個案又回到感化院被收容，都很令人無力。

李順發同時兼具華語導遊、外語領隊和咖啡烘焙等證照資格，愛喝咖啡的他，也把咖啡豆烘焙的專長，應用在輔導當中。除了學生，他更跨出校園，協助更生人習得一技之長，為重返社會做好準備。

假日午後，李順發卸下軍服換上便裝，帶著咖啡生豆和烘焙器材，進入治療型社區，指導一群更生人烘咖啡豆，「更生人重返社會比較現實的問題就是生活開銷，如果沒有技能，很多人會一直在犯罪邊緣徘徊」。李順發表示，多數更生人對烘豆很有興趣，成品也有水準，推銷給保護官獲得支持，成就感自然形成。