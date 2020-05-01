今年母親節台南推送火鶴花 上傳新營美食照片可免費拿

台南市新營區公所推出母親節系列活動火鶴傳情溫馨3部曲，幫助花農推廣新營在地美食，與知名社群「新營美食地圖」合作美，即日起至5月7日晚上23點55分前，無論內用或外帶，只要到「新營美食地圖」社群臉書上分享你想告訴大家的新營美食相片（限定新營區店家），同時標註「#行動支持在地美食」，就可以獲得有著愛心形狀且象徵關懷的火鶴花（限量100枝，送完為止）。

新營區魏文貴區長表示，防疫期間也請各店家做好防疫措施，不論外帶或內用民眾都可以安心消費，一起用行動來支持新營在地美食，又能懷著感恩的心把火鶴花送給每個偉大的母親！火鶴花領取時間為5月8日上班時間可以至新營區公所經建課，憑個人臉書帳號出示分享的貼文供工作人員審核，即可當場領取火鶴花1支，若當日因上班無法到區公所領取者，下班後新營區公所將轉交由復興路阿福涼茶（位於第一市場）代為發放。

今年因應新冠肺炎疫情，避免群聚感染，區長魏文貴今明兩天攜帶賀匾、紀念禮品及火鶴花至慈暉媽媽家中致贈，祝賀彰顯母親的偉大，猶如火鶴花代表的花語「燃燒的心、熱情、關懷與衷心的祝福」。

新營區23位慈暉媽媽如下：南興里陳柔蓉、太南里何銀陶、護鎮里蔡麗雲、新南里鄭陳阿惜、土庫里陳林美足、中營里殷王月英、嘉芳里張林碧、太北里蔡顏麗花、新東里黃秀鳳、民榮里黃林月桂、永平里李沈春、新北里朱秀娥、忠政里方楊換、民權里邱碧霞、大宏里王楊淑賢、三仙里江春貴、興業里梁連貴玉、埤寮里曾蕭榮珠、王公里趙邱綉、民生里黃曾素玉、姑爺里李林秀金、南紙里李秋言、五興里王陳春冷。市府表揚為土庫里陳林美足，夫婿去世後，她扛起教養6名子女的責任，她勉勵孩子：「天公疼憨人，努力才能成功。」。