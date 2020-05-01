人心沒隨著疫情緩和！雲林老街空落落 連轉運站都沒人

五一連假，雲林縣各地人潮不如預期，原本人潮滿滿的各地老街，也都空落落的，有店家無奈說，甚至比平日少，可能勞工平日都累了，選擇利用假日在家好好休息。連大眾運輸的轉運站也不見返鄉人潮。

疫情緩和，但人的心還沒緩和？連日零確診，加上五一連假到來，許多人認為大家會好好出來透透氣，玩一玩。但實際情況不如預期。

雲林縣包括西螺、北港幾處知名老街景點，以往每逢假日人潮滿滿，疫情衝擊已冷清多時，最近接連零確診，民眾有感，覺得疫情有緩和之勢，碰上五一連假，許多人和店家都認為「人潮會回來！」。

但今天是五一連假首日，記者走訪原本人潮滿滿的西螺和北港地區老街，並沒有太多人潮，西螺延平老街，只見零星遊客逛街。幾個店家說，雖放勞動節連假，且也連續多天零確診，但平常六、日的人潮都比現在多一些。

北港老街則稍有遊客，但平時假日管制車輛進入的老街，今天則車比人多，店家也感意外，他們認為也有可能平時勞工太累了，連假第一天選擇在家休息，明天應該會比今天多。

不但景點人不多，連客運轉運站也不見返鄉人潮，客運人員說，今天上午跟平日比起來多一些（平日幾乎0乘客），但也沒想到連假返鄉的人潮不如預期，預估下午或星期六上午返鄉人潮才會漸漸增加，只是疫情影響，平均搭客人數少了6-7成。