蔡承宗當選朴子市配天宮董事長：媽祖救我生命！

國內知名媽祖廟、嘉義縣定古蹟逾300年歷史的朴子市配天宮，上午舉行第12屆董監事改選，董事、辰信開發公司董事長蔡承宗，獲全部15席董事全體支持，當選董事長。

蔡承宗說，幾年前他曾在太保市發生嚴重車禍，差點送命，是媽祖救了他的命，他感謝媽祖，要重現配天宮昔日風華，扛下重擔，他抱持感恩、惜福喜捨的心，想為社會做點有意義的事，回饋社會，才參與選舉。

他強調，上任後定竭盡所能，秉持大公無私精神，為配天宮天上聖母香火鼎盛，廟務進步發展效勞努力。

56歲蔡承宗是道地朴子人，完成學業後曾到外地打拼，18年前返鄉，目前是開發公司的負責人；蔡承宗為人海派，廣結善緣，樂善好施，無黨派色彩，相信董監事在他帶領下，配天宮再現風華，將朴子打造成重要宗教城市。