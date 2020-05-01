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中國人壽足感心 近8500弱勢受惠

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與中國人壽保險合作辦理微型保險方案，照顧弱勢低收入戶。圖／台南市社會局提供
台南市政府與中國人壽保險合作辦理微型保險方案，照顧弱勢低收入戶。圖／台南市社會局提供

台南市政府與中國人壽保險自今年3月起合作辦理微型保險方案，主動為南市年滿15至70歲的低收入戶民眾辦理投保，提供每人為期1年，投保金額30萬元的微型保險，已有近8500名經濟弱勢民眾受惠。

社會局表示，市長黃偉哲的施政理念以「關懷弱勢優先」，社會局與中國人壽一同推動微型保險方案，因此針15至70歲的低收入戶，提供這項微型保險。萬一因意外事故傷害、失能或身故，可獲得最高30萬元理賠金，讓弱勢民眾可以在無需擔憂保費來源的前提下，擁有基本的意外保障。

社會局指出，弱勢民眾往往為了生計奔波而無暇辦理投保，為了讓弱勢民眾獲得更友善的保險服務，中國人壽保險同意捐贈保費；由市府提供符合名冊給中國人壽核保後納保，簡便投保流程，讓南市的經濟弱勢家庭獲得直接的人身風險保障，與市府共同編織更綿密的社會安全網。

「不怕一萬，只怕萬一」，黃偉哲表示，弱勢民眾生活不易，市府主動為弱勢民眾投保微型保險，保障弱勢民眾不致因意外發生死亡或失能等事故，使家庭或個人頓時陷入困境，藉由基本保障與經濟支持，來協助改善生活環境，也建構健全的社會安全網。民眾若對「微型保險」有任何疑問，可撥打06-2995686洽詢社會局社會救助科。

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