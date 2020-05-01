五一連假的第1天 菜市場的人潮比景點還多

五一連假首日，各地景點尤其被交通部1968APP列入警示的警點，都做好嚴密的防疫準備，但今早的人潮並不如預期，知名宮廟參拜人潮三三兩兩，遊樂區也和平日的人相差不多，幾處景點人員說，五一只有勞工休假，尤其碰上孩子期中考，多數人選擇留在家陪孩子，出門的人潮不如預期。

今天五一勞動節連假的第一天，一大清早北港鎮公所派出清潔隊到北港朝天宮裡裡外外進行消毒，廟方添購許多防疫裝備，包括自動酒精噴手器、體溫自動量測器也都加裝在進出口和神殿，防疫無缺口。

朝天宮常務董事吳炳俊表示，農曆三月過後原本進香人潮就會減少，儘管連假也都只有信徒各自來拜拜，進香團比較少，但不管人多不多，廟方防疫仍十分嚴緊。

雲林各地幾座較大的廟宇，參拜的人都三三兩兩，幾位工作人員都表示，農曆三月過後，多數人是來還願的，不過疫情似有緩和，拜拜的人應會慢慢恢復。至於對交通部公布的警示，工作人員也說，大家對疫情都戒慎恐懼，媒體或政府不必過度渲染，造成預期心理反而不好。

宮廟以外，幾處空曠的遊樂區人比平常的人多一些，古坑山區的人比平常多，劍湖山世界早上陸陸續續也都有遊客進場，園方表示，今早的人和以往假日差不多，進場情況還順暢，遊樂設施也不會擁擠，雖然孩子要上課，有的父母則選擇上山來散散心。

劍湖山世界副理張華紋表示，園方5月1日至5月10日推出勞動節及母親節感恩優惠。門票全面優惠價降至500元，加送1000元購物抵用券。且即日起加入劍湖山世界主題樂園Telegram就可獲得一張專屬「山友證」，憑證可享有門票買一送一。所以目前小朋友期中考，預測明、後天的人就可能會多一些。