台南環保局前設自動智慧回收機 創新做環保

台南市環保局為強化鋁罐、保特瓶及手搖塑膠飲料杯的回收管道，今天起在東區環保局門口設置自動智慧回收機台，並搭配童趣味十足的回收美學紙塑作品，讓鄰里朋友投瓶做回收。

市長黃偉哲表示，科技日新月異，環保工作也該如此，除了傳統的以物易物、回收物兌換活動外，環保局還在門口設置自動智慧回收機台，運用先進光譜技術執行回收，讓民眾不受時間限制，方便做回收。