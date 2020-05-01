台南環保局前設自動智慧回收機 創新做環保
台南市環保局為強化鋁罐、保特瓶及手搖塑膠飲料杯的回收管道，今天起在東區環保局門口設置自動智慧回收機台，並搭配童趣味十足的回收美學紙塑作品，讓鄰里朋友投瓶做回收。
市長黃偉哲表示，科技日新月異，環保工作也該如此，除了傳統的以物易物、回收物兌換活動外，環保局還在門口設置自動智慧回收機台，運用先進光譜技術執行回收，讓民眾不受時間限制，方便做回收。
今天上午8時半由環保局長謝世傑示範投瓶，同時為了配合自動智慧回收機台啟用，今天上午8時半到下午6時，只需投擲鋁罐5支或保特瓶5支或手搖塑膠飲料杯10支，就可兌換環保抽取式衛生紙1包，每人限換2份，而且前350名投瓶者還可參加藏金閣折價券抽獎活動，加上環保局藏金閣當天也有展示商品區，當天抽中的折價券可以現場使用。另現場成功加入環保集點會員，還可獲贈1千點綠點及口罩收納盒1個，優惠多，也吸引許多社區居民參加。
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