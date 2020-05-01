報稅首日勞動節 嘉義縣國稅分局湧人潮防疫如臨大敵

綜合所得稅申報今天登場，碰上防疫期，財政部宣布申報期延長1個月到6月底，碰上勞動節勞工放假，又早報稅早退稅誘因，南區國稅局嘉義縣分局上午湧人潮，國稅局擔心群聚感染，採入口管制、分流、酒精消毒及紅外線量體溫等防疫措施，讓報稅人安心安全報稅。

網路數位時代，碰上疫情，為何還有許多報稅人不願在家上網申報，親自到國稅局呢？陳姓等多名報稅人說，他們不會使用網路報稅，需要國稅局協助查調所得領料申報。

國稅局在大門入口設單一入口，人工報稅二維條碼報稅在戶外受理，網路報稅處在4樓，報稅者須戴口罩，用紅外線量測體溫，採抽籤叫號，報稅處設10處服務窗口，架透明塑膠布隔離，等待處座位採社交距離擺放，為避免群聚感染，報稅會場人數控管在50人以內。

防疫期間報稅措施如臨大敵，雖然報稅速度不如過去快，但報稅民眾到安心安全，對國稅局防疫規畫措施感到滿意，多名勞工報稅人說，利用勞動節休假趕緊報稅。