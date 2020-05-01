五一連假首日 台南爆紅「石斛蘭瀑布花」一早湧入遊客

台南市白河區汴頭里逾萬株石斛蘭瀑布奇景，花況大爆發，連日來就湧入遊客，五一連假預期遊客會更多，今天一早就有近百名遊客，雖非1968人潮警示點，但白河警分局長朱信憲一早就率員前往宣導防疫及交通安全。

石斛蘭瀑布最近花況爆發，數萬朵群花綻放如瀑布傾洩而下壯觀景象，因網友讚許台灣最壯觀石斛蘭美景，屬私人種植，但預計五一連假三天，會湧入賞花人潮，警方指出，當地靠近河堤，還算空曠，避免車輛及遊客太多，會派員前往交通管制疏導及進行防疫安全距離宣導。

今天連假首日，白河警分局由分局長朱信憲一早就帶領分局同仁，結合民間「五力」（義警、民防、警友、守望相助隊、志工）手持防疫、交通宣導標誌牌，到白河區中山路市集老街及近來爆紅的「石斛蘭瀑布花」進行交通事故防制及防疫社交距離宣導。

警方說，白河區中山路是白河主要道路，早上市集人車較多，為白河分局選定的交通示範道路，每日交通崗同仁除了以哨音、交通指揮手勢來疏導前來市場購物的人潮車流，維持交通順暢，也加強違規停車的取締，今年度2月開始配合警察局示範道路交通執法，迄今該路段路共發生11件交通事故，已較去年同期減少5件，有效降低交通事故發生，維護用路人交通安全。

白河分局也加強防制轄區交通事故及熱門風景區防疫安全提醒，分赴轄內關子嶺風景區、白河蓮花節、近來爆紅的「石斛蘭瀑布花」等景點及各交通要道路口，提醒行人路權、交通安全規則，並加強宣導防疫安全距離、戴口罩等要求，希望前來台南遊玩的民眾，均能快樂出遊、健康平安返家。