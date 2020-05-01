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五一連假首日 台南爆紅「石斛蘭瀑布花」一早湧入遊客

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市白河警分局長朱信憲一早就率員前往石斛蘭瀑布花等熱門景點宣導。圖／白河警方提供
台南市白河警分局長朱信憲一早就率員前往石斛蘭瀑布花等熱門景點宣導。圖／白河警方提供

台南市白河區汴頭里逾萬株石斛蘭瀑布奇景，花況大爆發，連日來就湧入遊客，五一連假預期遊客會更多，今天一早就有近百名遊客，雖非1968人潮警示點，但白河警分局長朱信憲一早就率員前往宣導防疫及交通安全。

石斛蘭瀑布最近花況爆發，數萬朵群花綻放如瀑布傾洩而下壯觀景象，因網友讚許台灣最壯觀石斛蘭美景，屬私人種植，但預計五一連假三天，會湧入賞花人潮，警方指出，當地靠近河堤，還算空曠，避免車輛及遊客太多，會派員前往交通管制疏導及進行防疫安全距離宣導。

今天連假首日，白河警分局由分局長朱信憲一早就帶領分局同仁，結合民間「五力」（義警、民防、警友、守望相助隊、志工）手持防疫、交通宣導標誌牌，到白河區中山路市集老街及近來爆紅的「石斛蘭瀑布花」進行交通事故防制及防疫社交距離宣導。

警方說，白河區中山路是白河主要道路，早上市集人車較多，為白河分局選定的交通示範道路，每日交通崗同仁除了以哨音、交通指揮手勢來疏導前來市場購物的人潮車流，維持交通順暢，也加強違規停車的取締，今年度2月開始配合警察局示範道路交通執法，迄今該路段路共發生11件交通事故，已較去年同期減少5件，有效降低交通事故發生，維護用路人交通安全。

白河分局也加強防制轄區交通事故及熱門風景區防疫安全提醒，分赴轄內關子嶺風景區、白河蓮花節、近來爆紅的「石斛蘭瀑布花」等景點及各交通要道路口，提醒行人路權、交通安全規則，並加強宣導防疫安全距離、戴口罩等要求，希望前來台南遊玩的民眾，均能快樂出遊、健康平安返家。

白河 石斛蘭 事故

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